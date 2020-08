Visokorasli hokejski branilec Kristjan Čepon je razjasnil vprašanje klubske prihodnosti. Do dogovora z Olimpijo, pri kateri je preživel praktično vso člansko kariero, ni prišlo, 24-letnik tako zapušča Slovenijo. Odpravlja se v deželo galskih petelinov, kjer bo v prihodnji sezoni branil barve tamkajšnjega prvoligaša Nice.



Čepon, ki naj bi imel pred časom previsoke zahteve za ljubljansko vodstvo, je tudi pred lansko sezono odšel okusit tujino. Po kratki avanturi in desetih tekmah v tretji švedski ligi se je vrnil v zmajevo gnezdo in za Olimpijo odigral 25 tekem Alpske lige. V statistiko je vpisal osem zadetkov in sedem podaj.



Njegov mlajši brat Mark ostaja član zeleno-bele falange, ki je v začetku tedna končala poletni premor in začela skupne suhe priprave na novo sezono, v ponedeljek pa naj bi šla tudi na led prenovljene dvorane Tivoli.

Znova slovenska kolonija



Čepon v Nici ne bo edini Slovenec, med vratnicama bo stal Rok Stojanovič. Nica se je najkakovostnejši francoski ligi pridružila leta 2016 in v štirih sezonah enkrat prišla v končnico, leta 2019 je izločilne boje končala v četrtfinalu.

V Franciji bodo igrali tudi vratar Matija Pintarič (Rouen), Boštjan Goličič (Gap), Gašper Sušanj (Chamonix) ter Urban Sodja in Nik Grahut, ki sta se z Jesenic preselila v Briancon.

