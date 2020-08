Klubi v bet-at-home ICE Hockey League (IceHL), nekdanji ligi EBEL, gradijo ekipe za prihajajočo sezono. Pri Gradcu so v nedeljo še uradno potrdili nekaj podaljšanj pogodb. Med tistimi, ki so prepričali direktorja Bernda Vollmanna in trenerja Douga Masona, je tudi slovenski reprezentančni napadalec Ken Ograjenšek. Celjan na avstrijskem Štajerskem ostaja še eno tekmovalno obdobje, zanj bo to že peta sezona v dresu Gradca.

Celjan je bil v rednem delu zadnje sezone točkovno najproduktivnejši član Gradca, z 29 asistencami tudi najboljši asistent kluba. Foto: Sportida

Za 28-letnikom je odlična točkovna sezona, v rednem delu je bil s 40 točkami najbolj podjeten med vsemi v kolektivu, z 29 asistencami pa tudi najboljši asistent kluba. Gradec si je četrtfinale zagotovil že po rednem delu, a ga je moral zaradi pandemije novega koronavirusa predčasno končati pri vodstvu Dunaja z 2:1 v zmagah.



Vodstvo Štajercev ima trenutno na igralskem seznamu 15 hokejistov, po slovesu kar nekaj tujcev – med drugim so odšli Dwight King, prvi strelec Joakim Hillding, Matt Garbowsky, Karl Johansson, Trevor Hamilton, Zintis Zusevics – gre nova imena pričakovati v kratkem.



Začetek tekmovanja, ki mu predseduje predsednik Graz 99ers Jochen Pildner-Steinburg, je predviden 25. septembra.

