V Olimpijo prihaja reprezentant z bogatimi izkušnjami

"Iskal sem stabilen klub, kjer je možnost nadaljnjega razvoja, in v Ljubljani so mi to ponudili," je za klubsko stran povedal novi mož v ekipi Miha Štebih. "Prepričala me je smer, v katero se želi klub razvijati in kakšno zgodbo želi ustvariti. Tudi to, da je ambicija igrati v višji ligi. Veselim se, da se bom fantom pridružil na ledu v Tivoliju. Vsekakor bom dal vse od sebe," je napovedal Štebih.

Pri HK SŽ Olimpija bodo v prihodnjih dneh izpeljali dobrodelno akcijo, s katero želijo pomagati leto in pol staremu fantku Milošu in njegovi mami Daliborki Bunić.



Mali Miloš ima zelo hudo redko dedno bolezen bulozno epidermolizo – distrofično obliko, ki je najtežja oblika te bolezni. V klubu bodo družini malega borca Miloša tudi pomagali, na klubskem Facebook profilu so pripravili licitacijo – dobrodelno dražbo dveh dresov iz pretekle sezone. Oba dresa so podpisali igralci, ki trenutno sestavljajo člansko moštvo. Zbrani znesek bo namenjen Miloševi družini.