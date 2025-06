Pri agenciji za okolje so v objavah na družbenih omrežjih še razkrili, da so bili temperaturni rekordi na več vremenskih postajah po Sloveniji popravljeni tudi za več kot eno stopinjo Celzija. To je seznam nekaterih:

Foto: Arso

Rekordna je bila tudi povprečna dnevna temperatura

V Dobličah je v četrtek sicer padel še en rekord. Izmerili so namreč tudi najvišjo junijsko dnevno povprečno temperaturo v Sloveniji. Nad 30 stopinj Celzija je bilo v Dobličah v četrtek od 8.45 do 21.55, povprečje treh meritev – ob 8., 15. in 22. uri – pa je znašalo kar 31,5 stopinje Celzija, so še sporočili z Arsa.

