Če ne bo presenečenj, se bosta večna tekmeca udarila že v polfinalu

Znani so pari hokejskega četrtfinala Pokala Slovenije, ki bo med 16. in 19. septembrom potekal v prenovljenem Tivoliju. Žreb je določil naslednje četrtfinalne pare: HK True Celje - HKMK Bled, HK Triglav Kranj – HK Slavija Junior (oba bosta na sporedu v sredo), HK SŽ Olimpija – HK Hidria Jesenice in HDK Maribor – HDD Sij Acroni Jesenice (oba bosta igrala v četrtek). To pomeni, da večnega derbija med Ljubljančani in Jeseničani v finalu zagotovo ne bo, saj se bosta članski ekipi ob pričakovanih četrtfinalnih zmagah srečali že v polfinalu.