Olimpija za prvo lovoriko sezone napolnila mrežo Jesenic #foto

Hokejisti HK SŽ Olimpija so branjenje trojne krone (Pokal Slovenije, Alpska liga, državno prvenstvo) začeli s pokalno lovoriko. V finalu pokala Slovenije, v katerem se je med zelenimi in rdečimi večkrat zaiskrilo, so izkoriščali napake večnega tekmeca HDD Sij Acroni Jesenice in ga na koncu premagali z 8:4.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so ubranili pokalno lovoriko. Če so lani v finalu HDD Sij Acroni Jesenice strli z 2:1, je bila zmaga tokrat rezultatsko bolj prepričljiva. Ljubljančani so zaradi poškodbe pogrešali kapetana Aleša Mušiča, Luko Zorka in Luko Ulamca, Jeseničani pa igrali brez Mihe Brusa (bolezen) in poškodovanega Žana Primožiča, sredi prve tretjine pa ostali še brez Timoteja Kočarja, ki so ga odpeljali na preglede v bolnišnico.

Olimpija trikrat vodila, Jeseničani so se trikrat vrnili

Olimpija je v prvi tretjini trikrat vodila, Jeseničani so na vsak zadetek odgovorili z izenačenjem. Foto: Grega Valančič / Sportida

Prva tretjina je ponudila precej izenačeno igro, priložnosti na obeh straneh, veliko število izključitev, pa tudi zadetkov. Kar šest jih je padlo. Zmaji so prišli do hitrega vodstva, v četrti minuti je mladega vratarja Žigo Kogovška premagal povratnik v zeleno-beli vrsti Anže Ropret, ki je v gol pospravil odbitek. A ni dolgo ostalo pri vodstvu državnih prvakov, železarji so hitro izkoristili igro z igralcem več. Urban Sodja je streljal z vrha krogov z leve strani, Žan Us je plošček odbil, do njega je prišel Jaka Šturm in z bližine izenačil.

Kmalu je do številčne prednosti prišla Olimpija, imela 45 sekund dva igralca več, ravno ob vrnitvi kaznovanega Erika Svetine je za drugo vodstvo poskrbel osameli Žan Jezovšek. Sledila je kazen zmajev in nov izkoriščen power-play gorenjske ekipe, za 2:2 je v 10. minuti zadel povratnik Jaka Ankerst. Tudi ta rezultat ni zdržal dolgo, železarji so si privoščili napako, pozabili na Gala Korena, ki je sam zadrsal pred Kogovška in zadel za tretje vodstvo Olimpije. V 18. minuti so si napako za svojimi vrati privoščili Ljubljančani, izkušeni branilec Aleš Kranjc je plošček poslal pred svoj gol, a zadel vratarja, od katerega se je plošček odbil v gol. Izenačujoči zadetek so pripisali Blažu Tomaževiču.

Ni manjkalo iskric in izključitev, pele so tudi pesti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Predčasno na drugi odmor, po katerem se je tehtnica prevesila na stran Olimpije

Sredi obračuna so Ljubljančani izkoristili novo igro z igralcem več. Branilec Miha Logar je s strelom z razdalje stresel vratnico, do ploščka je pred golom prišel Enes Gorše in zadel za četrto vodstvo. Nekaj trenutkov zatem so se znova vnele strasti.

Nik Simšič si je privoščil nespameten prekršek in Andreja Hebarja porinil v ogrado. Sledile so kazni (Simšič 2+10 minut) na obeh straneh, jeseniški navijači pa so poskrbeli za predčasen konec tretjine. Odvrgli so pirotehnično sredstvo, tako da so drugo tretjino zaradi slabe vidljivosti, delcev na ledeni ploskvi in slabega zraka v dvorani prekinili v 30. minuti.

Drugo tretjino so zaradi odvrženega pirotehničnega sredstva prekinili v 32. minuti, po vrnitvi na ledeno ploskev se je obračun prevesil na stran Ljubljančanov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nadaljevali so jo po čiščenju ledu, ko so Jeseničani začeli z igralcem več, a ob izteku kazni Marka Severja pozabili na Olimpijinega napadalca. Ta se je sam znašel pred gorenjskim čuvajem mreže in zadel za prvo vodstvo s +2 (5:3). Nadaljevanje tretjine je bilo povsem v znamenju ljubljanske ekipe, ki je zaigrala bolje, v 39. minuti je novo številčno prednost z zadetkom kronal Sašo Rajsar. Gorenjcem je tik pred koncem 40. minute upanje z znižanjem na 4:6 vrnil Hebar.

Zasedba Mitje Šivica si je v nadaljevanju privoščila novo napako, tako da sta Aljaž Chvatal in Simšič sama oddrvela proti Kogovšku ter zvišala vodstvo Olimpije na 7:4, končnih 8:4 pa je postavil Anej Kujavec.

Fotogalerija s tekme (Foto: Grega Valančič/Sportida):

Pokal Slovenije, finale Sobota, 7. september HDD Sij Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 4:8 (3:3, 1:3, 0:2)

0:1 Ropret 4. (Orehek, Pešut), 1:1 Šturm 6. (U. Sodja, PP1), 1:2 Jezovšek 9. (Simšič, PP1), 2:2 Ankerst 10. (J. Sodja, PP1), 2:3 Koren 11. (Rajsar), 3:3 Tomaževič 18., 3:4 Gorše 29. (Logar, PP1), 3:5 Sever 34. (Planko), 3:6 Rajsar 39. (Jezovšek, Logar, PP1), 4:6 Hebar 40. (Urukalo), 4:7 Simšič 47. (Chvatal), 4:8 Kujavec 53. (Gorše, Brus) PP1 - zadetek z igralcem več

V torek začetek državnega prvenstva, v soboto Alpske lige

Olimpija bo v akciji spet v torek, ko se bo začelo novo tekmovalno obdobje državnega prvenstva. Ljubljanska ekipa bo gostovala pri HDK Maribor. Isti dan bi se morali na prvi tekmi DP udariti tudi članska ekipa HDD Sij Acroni Jesenice in mlada HD Hidria Jesenice, a je obračun zdaj predviden za 18. septembra.

Večna slovenska tekmeca bosta prihodnji teden zadrsala v novo sezono Alpske lige, v kateri bo naslov prvaka prav tako branila ljubljanska Olimpija. Ljubljančani bodo sezono v soboto, 14. septembra (17.30), odprli doma proti drugi ekipi Celovca, Jeseničani pa bodo takrat gostovali pri novincu iz Linza.

