Na izrednem torkovem sestanku je vodstvo hokejske lige prvakov odločilo, da predviden začetek tekmovanja prestavi za debel mesec. "Žal se razmere v Evropi v zadnjem času niso razvile v smeri, da bi začetek tekmovanja lahko izvedli v začetku oktobra. Omejitve potovanj med nekaterimi sodelujočimi državami trenutno onemogočajo izvedbo določenih tekem. Šest dodatnih tednov nam bo omogočilo, da poskušamo najti rešitve za najbolj kritične tekme, ob tem pa upamo, da takrat omejitev potovanj med nekaterimi državami ne bo več," se nadeja predsednik CHL Peter Zahner.

Sezona naj bi se tako namesto 6. oktobra začela 17. novembra. V prvem delu tekmovanja, ki zaradi koronakrize ne bo potekal po skupinah, pač pa na izločanje, bo sodelovalo 32 klubov iz kar 13 držav, ki se bodo v dveh tekmah udarili za napredovanje v osmino finala.

Zaradi prestavitve začetka bosta tekmeca obe tekmi odigrala v istem mestu (načeloma na terenu višje uvrščenega moštva), na sporedu pa bosta v dveh dneh. Po takšnem sistemu bodo igrali tudi osmino finala, v četrtfinalu in polfinalu pa naj bi o napredovanju znova odločali tekmi na domačem in gostujočem terenu. Finale je predviden za 9. februarja.

V zadnjih šestih sezonah v tej izvedbi lige prvakov je kar štirikrat slavila švedska Frölunda, ki bo lovila tretji zaporedni naslov v tekmovanju. Za skandinavski klub bo znova igral slovenski napadalec Jan Muršak. Žreb je odločil, da bodo Štajerec in soigralci vlogo favorita potrjevali proti beloruski ekipi Neman Grodno. Zmagovalca para v osmini finala čaka zmagovalec para Bolzano - EHC Biel.

Za zdaj je jasno, da bo ob Muršaku v ligi prvakov sodeloval vsaj še en Slovenec – trener Edo Terglav bo v njej znova vodil Grenoble, ki je v rednem delu predčasno končane sezone zasedel prvo mesto. Francozom je žreb namenil nemški klub Adler Mannheim, ki je redni del končal na drugem mestu elitne nemške lige DEL. Zmagovalec para se bo v osmini finala pomeril z zmagovalcem para Luleå - Eisbären Berlin.

Hokejisti Olimpije bi morali igrati v celinskem pokalu, eno od skupin bi morali novembra gostiti v Tivoliju, a so celotno sezono tekmovanja odpovedali. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred tedni so pri Mednarodni hokejski zvezi (IIHF) odločili, da zaradi podobnih razlogov odpovejo celotno sezono celinskega pokala, v katerem bi moral sodelovati tudi slovenski predstavnik HK SŽ Olimpija. Zmagovalec celinskega pokala si prisluži vstopnico za nastopanje v ligi prvakov.

"Novembrski scenarij lige prvakov"

17. in 18. november*: prvi krog, 1/32-finala (obe tekmi v istem mestu)

24. in 25. november*: drugi krog, 1/16-finala (obe tekmi v istem mestu)

8. in 9. december: četrtfinale (prve tekme)

15. december: četrtfinale (povratne tekme)

5. in 6. januar 2021: polfinale (prvi tekmi)

12. in 13. januar 2021: polfinale (povratni tekmi)

9 februar 2021: finale

*načeloma na terenu višje uvrščene ekipe