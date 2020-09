Na prvem večnem derbiju slavje Jeseničanov

Jeseničani in Ljubljančani so se na Bledu pomerili v prvem večnem derbiju sezone. Zmage so se veselili železarji.

Jeseničani in Ljubljančani so se na Bledu pomerili v prvem večnem derbiju sezone. Zmage so se veselili železarji. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Na Bledu se je s tekmo med HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija končala poletna hokejska liga, ki služi kot priprava na novo sezono. V prvem derbiju večnih tekmecev po lanskem tekmovalnem obdobju so se zmage veselili gorenjski oklepniki.

Jeseničani so v treh dneh na Bledu odigrali tri tekme, v četrtek so izgubili z Beljakom (1:3), nato pa dvakrat zmagali, v petek so tesno (4:3) premagali selekcijo Slovenije, ki so jo sestavljali igralci iz Celja, Slavije Junior, Hidrie Jesenice in Triglava, v soboto še Olimpijo (2:1).

Oba gola za zmago železarjev nad zmaji je prispeval Mirko Djumić, v vratih pa se je izkazal Žan Us, še lani član ljubljanske ekipe. Edini zadetek za zeleno-bele, ki niso izkoristili kazenskega strela, je dosegel povratnik Miha Zajc.



Ljubljančani do odigrali le dva obračuna poletne hokejske lige, na katerem moštva niso igrala enakega števila tekem. Zmaji so na prvi tekmi v četrtek s 4:1 premagali "rise", ki jih je s klopi vodil slovenski selektor Matjaž Kopitar.

Prihodnji teden Pokal Slovenije

Po poletni ligi prihodnji teden sledi Pokal Slovenije, ki ga bo med 16. in 19. septembrom gostil Tivoli. Tekme bodo potekale brez prisotnosti gledalcev. Če ne bo četrtfinalnega presenečenja, se bosta HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice v petek med seboj pomerila v polfinalu.

Večna tekmeca bosta sezono Alpske lige začela 3. oktobra v Tivoliju, drugi alpski derbi bo že nekaj dni zatem, 8. oktobra, v Podmežakli.

Poletna liga Bled*

Sobota, 12. september

HDD SIJ Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 2:1

Djumić 21., 55.; Zajc 23.



Petek, 11. september

HDD SIJ Acroni Jesenice : selekcija Slovenije 4:3

Tomaževič 11., Hebar 32., 33., Jezovšek 45.; Zupan 12., 19., Jenko 53.



Četrtek, 10. september

HK SŽ Olimpija : selekcija Slovenije 4:1

Ropret 8., Mušič 11., Ulamec 13., Čimžar 42.; Ščap 7.



HDD Jesenice : VSV Villach 1:3

Hebar 10.; Pollastrone 28., Kosmachuk 42., Kornelli 57.

Preberite še: