Anže Kopitar in kralji gostijo Crosbyjeve pingvine

V hokejski ligi NHL bo ponoči na delu spet slovenski as Anže Kopitar, ki bo s svojimi Los Angeles Kings na domačem ledu pričakal Pittsburgh Penguins kanadskega virtuoza Sidneyja Crosbyja. Kralji so po 43 tekmah (25 zmag, 18 porazov) na sedmem mestu zahodne konference, medtem ko pingvinom letos ne gre najbolje od rok in so trenutno šele 14. ekipa vzhoda. So pa oklepniki Pittsburgha dobili edino tekmo z LA-jem v tej sezoni.