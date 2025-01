Kralji se bodo pred vrnitvijo domov ustavili še v Seattlu, Ovečkin nadaljuje misijo

Pred Kralji je še peto gostovanje pred vrnitvijo v Kalifornijo, ki so jo prizadeli hudi požari. Anže Kopitar in soigralci so na štirih tekmah dvakrat zmagali in dvakrat izgubili, serijo gostovanj bodo poskušali končati z zmago pri 13. ekipi zahoda Seattle Kraken. V pestrem sobotnem programu bo na delu tudi ruski mojster Aleksander Ovečkin, ki bo z Washington Capitals gostil Pittsburgh. 39-letni veteran je na misiji, četrtkovo tekmo je odločil s svojim 874. zadetkom kariere in se še približal strelskemu rekorderju lige NHL Waynu Gretzkyju, ki je z 894 goli na vrhu večne lestvice rednega dela sezon.