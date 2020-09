Izjemni Khudobin spravljal Tampo ob živce

Pandemija novega koronavirusa je prikrajšala navijače Dallas Stars in Tampa bay Lightning, da bi v finalu lahko v živo s tribun spremljali svoje ljubljence. Bitka za Stanleyjev pokal, vsaka ekipa je osvojila enega, se tako odvija za zaprtimi vrati dvorane Rogers Place v Edmontonu, kjer že vse od julija v mehurčku potekajo izločilni boji.

Uvodni sobotni obračun se je končal po željah moštva iz Teksasa, ki se lahko zahvali Antonu Khudobinu za izjemen večer. Z zadetkom v 6. minuti je tresenje mrež načel branilec Dallasa Joel Hanley, a je Yanni Gourde Tampi že nekaj minut pozneje priigral izenačenje. A na koncu je bil 28-letni Kanadčan edini mož Strel, ki je uspel poslati plošček za hrbet ruskega čuvaja mreže.

Foto: Reuters

Ko se je obračun ravno prevesil v drugo polovico je udaril še en branilec Dallasa, Andrej Vasilevski je klonil po strelu Jamieja Oleksiaka. Tik pred drugim odmor pa je za +2 Teksačanov poskrbel Joel Kiviranta.

Tampa je v zadnji tretjini pritisnila in se na vsak način poskušala vrniti v igro, razmerje v strelih v tem delu je bilo 22:2 (!) za Strele, a v vratih Dallasa je Khudobin uspešno odbijal vse napade nasprotnika. Ni šlo niti ob treh poskusih z igralcem več. Jon Cooper je ob koncu poskušal brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a je vse upe Tampe na preobrat z zadetkom v prazen gol pokopal Jason Dickinson.

Khudobin je na zbral 36 obramb, Vasilevski zgolj 16 (razmerje v strelih 36:20 za Tampo).

Vrhunci srečanja:

Vsak z enim Stanleyjem

Za Tampo bo to šele tretji nastop v velikem finalu lige NHL, leta 2004 so njeni hokejisti šli do konca, leta 2015 so morali po šestih tekmah priznati premoč Chicagu. Dallas je štirikrat zaigral v finalu, leta 1999 zmagal, v letih 1981, 1991 in 2000 pa izgubil. V prejšnjem stoletju še kot klub Minnesota North Stars z 1:4 klonil proti NY Islanders, deset let kasneje z 2:4 proti Pittsburgh Penguins.

V rednem delu te sezone sta se finalista pomerila dvakrat, obakrat so zmagali hokejisti iz mesta, v katerem športne navdušence razveseljuje slovenski košarkarski biser Luka Dončić, zvezdnik moštva lige NBA Dallas Mavericks. Decembra lani so Stars Tampo premagali s 4:3, januarja letos s 3:2, obakrat šele po podaljšku.

Liga NHL, finale, prva tekma: Tampa Bay Lightning : Dallas Stars 1:4 /0:1/

Gourde 13.; Hanley 6., Oleksiak 33., Kiviranta 40., Dickinson 59. (EN)



//razmerje v zmagah, igrajo na štiri

