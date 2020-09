Bo Tampa izkoristila drugi zaključni plošček?

V konferenčnem finalu lige NHL se bosta v noči na petek na četrti tekmi finala zahoda pomerila New York Islanders in Tampa Bay Lighting. Tampa po petih tekmah vodi s 3:2 zmagah. Že v ponedeljek so si kot prvi finalno vstopnico priigrali hokejisti Dallas Stars, ki so s 4:1 v zmagah izločili Vegas Golden Knights.