Jeseničani z novim sponzorjem, v Tivoliju jih zanima le eno

Pri HDD Sij Acroni Jesenice so v sredo predstavili novega sponzorja, roko so si podali s podjetjem T-2. Glavni trener Mitja Šivic je s pripravljenostjo svojih fantov zadovoljen, danes jih čaka uvodna tekma četrtfinala Pokala Slovenije, na kateri bodo v Tivoliju v vlogi velikega favorita proti HDK Maribor. Glavni cilj železarjev na pokalu je lovorika.

Na Gorenjskem so v za šport in tudi druga področja zahtevnih koronačasih predstavili novo sponzorsko pomoč. Za sodelovanje so se dogovorili s telekomunikacijskim podjetjem T-2.

"Podjetje T-2 je prepoznavna in uspešna blagovna znamka, ki je prepoznala v našem delovanju podobne lastnosti in vrednote, kot jih zagovarjajo sami, zato verjamem, da bo naše sodelovanje dolgoročno in polno uspeha," so misli po novem direktorja kluba Anžeta Pogačarja povzeli v klubu.

Pogačar je od leta 2014 v društvu deloval kot predsednik, junija pa je predsedniško taktirko predal Petru Bohincu. Športni direktor ostaja Marcel Rodman, glavni trener pa Mitja Šivic.

Mitja Šivic je s pripravo fantov zadovoljen. Foto: Domen Jančič

Priprava precej boljša od lani

Ta je zadovoljen s pripravo svoje ekipe, ki je po predčasno končani zadnji sezoni začela priprave na novo. "Pripravljenost je boljša kot lani v tem času. Tudi testi, ki smo jih opravili takoj ob začetku treningov in 20 tednov pozneje, so pokazali velik napredek pri fantih. Želimo biti drsalna ekipa, to nam bo pomagalo. Fantje so bili pridni, to se jim bo poznalo, morda ne takoj na začetku, ampak novembra, decembra se zna poznati."

Za železarje bi moral igrati tudi mladi Žan Poklukar, a so se poti kluba in branilca razšle. "Zaradi neodzivnosti smo se na žalost morali posloviti od mladega branilca Žana Poklukarja. Natančnega razloga za njegovo neodzivnost žal ne vemo, vemo pa, da je z njim vse v redu in da je zdrav, kar je trenutno tudi najpomembnejše. Žanu želimo vse lepo in uspešno nadaljnjo kariero," je ob tem dejal Rodman.

V Pokalu Slovenije jih zanima le lovorika. Za to bodo morali v petek najverjetneje premagati HK SŽ Olimpija. Pred dnevi so večnega tekmeca premagali na Bledu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V Ljubljano po pokal

Jeseničane danes čaka prva tekma hokejskega Pokala Slovenije. V Tivoliju se bodo ob 16. uri v izraziti vlogi favorita zoperstavili HDK Maribor. Lani do štajerskega moštva niso pokazali usmiljenja, v četrtfinalu so ga odpravili z 20:0.

Če ne bo četrtfinalnega presenečenja, v petek zvečer v polfinalu sledi derbi s HK SŽ Olimpija, ki ga danes čaka četrtfinale z mlado ekipo Jesenic. Večna tekmeca - Ljubljančani imajo poimensko močnejšo zasedbo v polju, so jim pa Jeseničani vzeli odličnega vratarja Žana Usa - sta se pred dnevi srečala na Poletni ligi na Bledu, ko so se zmage in pokala za osvojen turnir veselili Gorenjci. Tudi tokrat jih zanima le eno, in sicer pokalna lovorika.

Prihodnji teden imajo predvideni še dve pripravljalni tekmi s Pustertalom. Najprej v gosteh, v soboto doma. Alpska liga se bo z derbijem v Tivoliju začela 3. oktobra. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Prihodnji teden dvakrat s Pustertalom

Po pokalnem koncu tedna v Ljubljani bodo Jeseničani prihodnji teden odigrali še dve pripravljalni tekmi s tekmecema Alpske lige. V četrtek bodo gostovali pri Pustertalu, Italijani pa bodo v soboto vrnili obisk.

Sezona Alpske lige se bo začela 3. oktobra s slovenskim derbijem v Tivoliju, 8. oktobra sledi derbi v Podmežakli.

Preberite še: