Se bo Tampa v finalu pridružila Dallasu?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Torek v ligi NHL bi lahko dal še drugega finalista letošnje sezone, ki bo zaradi novega koronavirusa vrhunec doživela nekaj mesecev pozneje, kot smo vajeni. V ponedeljek so si kot prvi finalno vstopnico priigrali hokejisti Dallas Stars, ki so s 4:1 v zmagah izločili Vegas Golden Knights. Z zmago bi se jim pridružili člani Tampa Bay Lightning, ki s 3:1 vodijo proti New York Islanders.