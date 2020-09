Madžari stavijo na Švicarja

Pri vzhodnih sosedih so opravili selektorsko menjavo. Jarmo Tolvanen, ki je madžarsko taktirko vihtel od leta 2017, se je aprila poslovil od nje. Vodstvo madžarske hokejske zveze je njegovo zamenjavo našlo v Švici. Za dvoletno sodelovanje so se dogovorili s Seanom Simpsonom, ki se je na trenersko pot podal že v začetku 90. let. Največji uspeh je dosegel pred sedmimi leti, ko so Švicarji po finalnem porazu proti Švedom na svetovnem prvenstvu po 60 letih osvojili srebrne kolajne.

"Kot trener se je dokazal tako na klubski kot reprezentančni ravni. Gre za zelo izkušenega trenerja z dobrim znanjem, strokovnjaka, od katerega pričakujemo, da bo obnovil in vzpostavil borbeno in motivirano madžarsko reprezentanco," je sodelovanje komentiral generalni direktor Marton Vas.

Simpson, ki je lani kot svetovalec deloval pri švicarskem prvoligašu Fribourgu, bo na Madžarsko pripotoval še ta mesec in na lastne oči spoznal madžarski hokej in nekatere svoje varovance. Prva reprezentančna akcija ga čaka na novembrskem pripravljalnem turnirju, maja bo Madžare vodil na SP drugega razreda v Ljubljani, avgusta pa sledi še en pomemben izziv – olimpijske kvalifikacije v Rigi, na katerih se bodo ob gostiteljih pomerili še s Francozi in Italijani.

