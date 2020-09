Predali so se tudi v VB

Nove odpovedi v hokejskem svetu. V ponedeljek so klubi v najkakovostnejšem tekmovanju v Veliki Britaniji (liga EIHL) dali vedeti, da ne morejo zadostiti vsem zahtevam, ki bi se jim morali prilagoditi zaradi novega koronavirusa. Največja težava, prek katere niso mogli iti, so prazne tribune.

Novi koronavirus oziroma ukrepi, sprejeti za zajezitev covid-19, so odnesli še eno hokejsko tekmovanje. Tokrat so se vdali v Veliki Britaniji. Deset moštev tamkajšnje najmočnejše lige EIHL, ki združuje kolektive iz Anglije, Škotske, Walesa in Severne Irske, se je v ponedeljek prek videokonferenčnega klica soglasno strinjalo, da ne zmorejo zadostiti zahtevam za izvedbo novega tekmovalnega obdobja.

Brez gledalcev ne gre

"Večkrat smo povedali, da brez gledalcev na tribunah ne moremo začeti sezone. Na naših tekmah so dvorane od 75 do stoodstotno zasedene. Toliko gledalcev bi potrebovali, da bi lahko nadaljevali, a žal to trenutno realno ni mogoče. Če bi se smernice vlade spremenile, bi bile nekatere ekipe pripravljene spremeniti načrte in pristati na vrnitev v tekmovalni pogon, a preden bi spet začeli igrati, bi potrebovali okoli osem tednov za pripravo. Še naprej se pogovarjamo z ministrstvom in možnostjo vrnitve navijačev na prizorišča, a žal sezone EIHL 2020/21 v popolnosti ne moremo izpeljati," je v imenu klubov dejal predsednik tekmovanja Tony Smith.

Ob tem je še dodal, da bodo poskušali v začetku leta organizirati neke vrste tekmovanje, v katerem morda ne bi nastopile vse ekipe. Vse pa je odvisno od tega, ali se bodo gledalci lahko vrnili na tekme.

Kolektiv iz Cardiffa bi moral nastopiti v ligi prvakov, a ne bo. Namesto Valižanov bodo igrali člani Farjestad Karlstad. Foto: Getty Images

Cardiff bo mesto prepustil Švedom

Valižanski Cardiff Devils po odločitvi, da tekmovanja v polnem obsegu ne bodo izvedli, ne bo nastopil v ligi prvakov. Njegovo mesto bo zasedel švedski Farjestad Karlstad.

Odpoved sezone ne bo nič kaj prijetno vplivala na britansko reprezentanco, saj si je kar nekaj reprezentantov kruh služilo prav v EIHL.

Že pred tem so se za odpoved sezone odločili v Aziji, IIHF je odpovedala celinski pokal, zapleta pa se tudi z ligo prvakov - začetek so še drugič prestavili, tokrat na 17. november.

