"Za zdaj so vse skupine tako razporejene, da se bo liga z vsemi tekmami v soboto lahko začela. Upamo, da se bo situacija izboljševala in da se bomo sčasoma lahko vedno bolj 'mešali'. V primeru poslabšanja situacije imamo pripravljenih več scenarijev, a želimo si, da ne bo treba poseči po njih," pred sobotnim začetkom Alpske lige, pred katerim so morala vsa moštva opraviti testiranje na novi koronavirus - vsi testi pri obeh slovenskih predstavnikih HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija so negativni -, razmišlja sekretar Dejan Kontrec.

Pandemija novega koronavirusa je predčasno končala lansko sezono Alpske lige, covid-19 pa narekuje smernice tudi v novem tekmovalnem obdobju. Potek alpskega tekmovanja je tako letos drugačen, kot smo ga bili vajeni v preteklosti.

Zaradi varnostnih pravil bo 16 moštev prve tri tedne igralo v štirih "regijskih" skupinah s po štirimi udeleženci, ki bodo igrali po dve medsebojni tekmi (doma in v gosteh). Vsaka ekipa bo tako v predtekmovanju odigrala šest srečanj. Sezona bo potekala v skladu z razvojem epidemiološke slike v državah udeleženkah. Predvideno je, da regijskemu delu sledi klasični (24. oktober–18. marec), v katerem vsi igrajo proti vsem po enkrat doma in v gosteh, pozneje sledi končnica.

Skupine prvega dela tekmovanja Olimpija in Jesenice bosta uvodni skupinski del igrala v družbi druge ekipe Celovca in Linza. Foto: Grega Valančič/Sportida V prvi skupini so Bregenzerwald, Lustenau, Kitzbühel in Feldkirch, v drugi Steel Wings Linz, KAC II, Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, v tretji Pustertal, Red Bull Juniors, Wipptal Broncos in Ritten ter v četrti Asiago, Fassa, Val Gardena in Cortina Hafro.

Prve tri tedne bi morali uspešno spraviti pod streho

Slovenska predstavnika HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice se bosta na prvih dveh tekmah udarila med seboj (3. oktobra v Tivoliju, 8. oktobra v Podmežakli), nato bosta v skupini igrala še proti drugi ekipi Linza in Celovca.

Sekretar Hokejske zveze Slovenije (predseduje Alpski ligi) Dejan Kontrec se zaveda, da bo sezona zahtevala veliko prilagajanja in potrpežljivosti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V primeru Avstrijcev je naša skupina varna. V njej ni ekip, ki so v Sloveniji na rdečem seznamu, kot je na primer Dunaj. Za zdaj so vse skupine tako razporejene, da se bo liga z vsemi tekmami v soboto lahko začela. Glede na trenutno situacijo so prvi trije tedni tekmovanja zagotovljeni, morali bi iti čez. Upam, da se bo situacija pozneje izboljševala in da se bomo sčasoma lahko vedno bolj 'mešali'," je pred začetkom tekmovanja optimističen sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec.

Testiranje pogoj, da se lahko vse skupaj začne

Regionalni del bi tako morali uspešno spraviti pod streho, se pa lahko zgodi, da bi kateremu od moštev zagodlo testiranje članov vseh 16 kolektivov. "Pri nas in v Italiji testiranja niso bila obvezna, so pa Avstrijci postavili pogoj, da se pred začetkom lige vsaka ekipa enkrat testira. Če bi bilo kot v nogometu, za nas finančno ne bi bilo vzdržno, saj si ekipe testov, ki se jih ta trenutek priznava kot edine verodostojne, ne morejo privoščiti vsak teden. Tri tisoč evrov pred vsako tekmo ne bi bilo vzdržno. Eno testiranje je bilo tako pogoj, da se je sploh lahko začela IceHL in da se bo lahko Alpska liga. Če želimo obdržati sodelovanje treh držav, kot je zamišljeno, je bilo treba upoštevati zahtevo," nam je obrazložil Kontrec. Testiranje vseh 16 ekip je bilo pogoj, da se tekmovanje lahko začne. Foto: Ana Kovač

Pri železarjih in zmajih vsi testi negativni Testiranje sta že opravila oba slovenska predstavnika. Vsi testi Jeseničanov in Ljubljančanov so negativni. Če bi se v nekem moštvu pojavilo več okužb z novim koronavirusom, bi moralo v samoizolacijo celotno moštvo. To sta v zadnjih dneh na lastni koži občutila legionarja Matija Pintarič in Gašper Krošelj.

Scenarijev je več, a upajo, da ostanejo pri prvotnem

Če bi se epidemiološka slika v sodelujočih državah poslabšala in bi se začeli zaostrovati ukrepi, imajo pripravljenih več scenarijev.

Železarji in zmaji se bodo v soboto pomerili v Ljubljani, prihodnji četrtek pa na Jesenicah. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Upamo, da se to ne zgodi, a pripravljeni moramo biti tudi na to. V primeru poslabšanja obstaja več možnosti, na primer znova po regijah porazdeljene skupine. Če smo na primer predvideni za skupino Vorarlberg, a je tam stanje negativno, potem igramo morda spet med seboj ali pa se pomešamo z drugo skupino, v kateri so v tistem trenutku za nas pogoji ugodni. Skratka, scenarijev je kar nekaj, pripravljeni so smiselno, a upamo, da ne bo treba poseči po njih. Delali bomo na tem, da se liga nikakor ne bi ustavila. Če bi se, bi bilo to najslabše, kar bi se nam lahko zgodilo. Bo pa treba biti letos potrpežljiv in se prilagajati razmeram," o črnih scenarij ne želi razmišljati Kontrec, zadovoljen, da so v tej nepredvidljivi sezoni zagnali že kar nekaj tekmovanj.

"Če pogledamo okoli, tekme odpadajo na Češkem, Slovaškem, pa tudi v Franciji, v Nemčiji naj še nekaj časa ne bi začeli ... Zadovoljen sem, da pri nas že tri tedne potekajo mladinska tekmovanja, ki jih igramo z Avstrijci."

Sobotni derbi v Tivoliju je predviden za 17.30, s tribun si ga bo ob upoštevanju ukrepov za zajezitev koronavirusa lahko ogledalo največ 400 gledalcev s sezonsko vstopnico (dnevne vstopnice do nadaljnjega ne bodo v prodaji).

