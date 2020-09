Visok poraz Jeseničanov in poškodba vratarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Jesenic so na predzadnjem pripravljalnem srečanju pred novo sezono visoko izgubili. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Po osvojeni pokalni lovoriki in teambuildingu na Kopah so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice zvečer odigrali predzadnje pripravljalno srečanje in na Južnem Tirolskem pri Pustertalu izgubili z 0:5. V zadnji tretjini se je poškodoval vratar Urban Avsenik, tako da ga je zamenjal debitant Gašper Panjtar. Ekipi se bosta v soboto pomerili še v Podmežakli.