Na jeseniški strani Tivolija smeh in petje ob pesmi "Nije u šoldima sve" (Ni vse v denarju, op. p.), na Olimpijini pa povsem drugačna zgodba. Razočarani obrazi in obžalovanje. Takšno vzdušje je po petkovem polfinalnem obračunu Pokala Slovenije, na katerem so Jeseničani po kazenskih strelih z 1:0 izločili večnega tekmeca HK SŽ Olimpijo in odnesli trenerja Iva Jana, vladalo v Tivoliju.

Ko so pred slabim mesecem v Tivoliju opravili žreb Pokala Slovenije, je bilo jasno, da se večna tekmeca z Jesenic in Ljubljane po dolgem času v finalu ne moreta srečati. Nekdo bo. če ne bo presenečenja, obstal v polfinalu.

Razočaranih obrazov so bili v petek hokejisti HK SŽ Olimpije, ki so še drugič v slabem tednu občutili poraz proti HDD Sij Acroni Jesenice. A ta je bil še bolj boleč kot tisti, pretekli teden na Bledu. Odnesel jim je želeno lovoriko - pred dnevi so na novinarski konferenci dejali, da so cilj lovorike v vseh tekmovanjih, v katerih nastopajo. Odnesel je tudi trenerja Iva Jana. Vodstvo zeleno-belega tabora je namreč ponoči sporočilo, da 45-letnik ni več trener zmajev, začasno jih bo vodil dozdajšnji pomočnik Gregor Polončič.

Nazaj na ledeno ploskev. Olimpija, ki ima poimensko precej močnejšo ekipo, napolnjeno s številnimi reprezentanti (Miha Zajc, Žiga Pance, Tadej Čimžar, Aleksandar Magovac, Miha Štebih), v zeleno se je vrnil tudi Jure Sotlar, je bila sicer boljši tekmec, a so se mu Jeseničani dobro upirali, držali disciplino, požrtvovalno blokirali strele, povrhu vsega pa imeli še odlično razpoloženega Žana Usa. Še lani čuvaj mreže Olimpije je sicer klonil ob koncu druge tretjine, ko ga je s strelom z razdalje ugnal Mark Čepon, a sodniki zadetka zaradi oviranja vratarja niso priznali. Kot tudi ne dve minuti pred koncem rednega dela, ko so Ljubljančani znova dvigovali roke v zrak.

Semafor je po 65 minutah kazal začetnih 0:0, tako da so o zmagovalcu odločali kazenski streli. V petih serijah je bil le en junak med strelci. Jaka Šturm je poskrbel za veselje rdeče-belih in napredovanje v finale, v katerem bodo zvečer vlogo velikega favorita potrjevali proti Bledu.

"Tekmo smo vzeli kot sedmo tekmo končnice. Fantom sem rekel, naj igrajo s srcem, tako kot znajo, naj bodo sproščeni in naj uživajo v vseh vzponih in padcih, ki jih tekma ponuja," pravi Mitja Šivic. Foto: Aleš Fevžer

Sedma tekma končnice

"To je bil res finale pred finalom. Tekmo smo vzeli kot sedmo tekmo končnice. Fantom sem rekel, naj igrajo s srcem, tako kot znajo, naj bodo sproščeni in naj uživajo v vseh vzponih in padcih, ki jih tekma ponuja. Dejstvo je, da smo bili zelo kompaktni, naredili smo nekaj napak, a bili zelo disciplinirani. Tudi Olimpija je bila. Fantje so pokazali karakter, blokirali veliko strelov. Pozna se delo, ki smo ga vložili med odmorom, ko smo zelo garali. Super zadovoljen sem z odnosom, značajem in disciplino v igri," se je smejalo trenerju Jesenic Mitji Šivicu.

Ob tem ni pozabil pohvaliti najnovejše pridobitve med vratnicama: "Z Žanom sem izjemno zadovoljen, je pravi profesionalec, fant na mestu, njemu gredo velike zasluge za uspeh."

Že septembra uničili načrte

Po veliki zmagi je iz slačilnice odmeval napev Nije u šoldima sve (Ni vse v denarju, op. p.), s katerim so zbodli gostitelje. Ni skrivnost, da je Olimpija trenutno v boljšem finančnem položaju kot gorenjska ekipa, ki je znova dokazala, da papirnati favorit ne zmaguje vselej. "Ne vem, če mi razmišljamo tako, da nismo v vlogi favorita. Zagotovo se čuti, kaj se po medijih piše, kako je Olimpija vstopila, da želi vse zmagati. Mi smo veseli, da smo Olimpiji že septembra uničili načrte. Šli so po tri lovorike, eno so že izgubili. Fantje to čutijo in v tako tekmo vnesejo dodatno energijo," je razmišljal nekdanji igralec zmajev, zdaj pa trenerski šef železarjev.

"Zelo sem razočaran. Če bi gledal samo igro, do kazenskih strelov sploh ne bi smelo priti. Mislim, da smo bili večji del tekme boljši nasprotnik, a na koncu štejejo zadetki," je v zadnji izjavi v vlogi trenerja članske Olimpije dejal Ivo Jan. Foto: Aleš Fevžer

Sodniške odločitve ne bi smele biti ovira za zmago

Na drugi strani je Ivo Jan, ki so mu bile po tekmi štete trenerske minute, dejal: "Zelo sem razočaran. Če bi gledal samo igro, do kazenskih strelov sploh ne bi smelo priti. Mislim, da smo bili večji del tekme boljši nasprotnik, a na koncu štejejo zadetki. Oni so dosegli en gol iz petih poskusov, mi nobenega. Sodniške odločitve so sodniške odločitve. Meni se ni zdelo, da bi bilo oviranje vratarja. Ne glede na to, to ne bi smelo biti ovira za zmago. Večji del tekme smo pritiskali na njihova vrata, igrali so bunker, mi pa ga žal nismo uspeli prebiti in zadeti."

Jeseničani se bodo v finalu pomerili z ekipo HKMK Bled, ki v vratih računa na Pio Dukarič. Foto: Eva Brili Grebenar

Zavedajo se, da jim pokala ne bodo kar podarili

Jeseničani se bodo na večernem finalu (19.30) v Tivoliju pomerili s presenečenjem pokala, HKMK Bled, ki v vratih računa na dekle, Pio Dukarič. "Hokej v Sloveniji je res precej poseben in piše zanimive zgodbe, tudi romantične, če se v moškem hokeju pojavi ženska. Slišal sem, da je Pia dobila tudi neko štipendijo v ZDA, vesel sem za vsakega mladega, ki sledi ciljem, ki zna slediti viziji in jo uresničiti. Dejstvo je, da smo veliki favoriti, a nikakor ne smemo misliti, da nam bo nekdo pokal kar podaril. Pristop bo moral biti resen," pred finalom pravi Šivic.

"Tekma bo iz tega vidika, da bo nasproti ženska, res malo posebna, a Pio osebno poznam, saj poleti skupaj trenirava. Veseli me, da tako dobro brani. V tekmo bomo šli brez podcenjevanja," pa je dejal Us.

Ekipa Bleda, ki jo trenira Toni Tišlar, se, čeprav se dobro zaveda vloge "outsiderja", ne bo predala zlahka. "Rekel jim bom le, da naj uživajo v tem. Zelo mi je žal, da ni navijačev. Vsa ekipa si je zaslužila ta finale in v njem svoje kože ne bomo prodali poceni," je napovedal Tišlar.

Finale se bo začel ob 19.30.