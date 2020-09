Ivo Jan ni več trener Olimpije!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz HK SŽ Olimpija so sporočili, da je poraz na polfinalnem derbiju Pokala Slovenije, po katerem so Ljubljančani ostali brez pričakovanega finala Pokala Slovenije odnesel trenerja Iva Jana. Začasno bo trenersko taktirko prevzel njegov dozdajšnji pomočnik Gregor Polončič.

Hitro se je končalo službovanje Iva Jana na trenerski klopi članskega moštva HK SŽ Olimpija. Potem ko se je konec lanskega leta vrnil med zmaje kot vodja mladinskega pogona, so mu pred novo sezono zaupali vlogo glavnega trenerja članov. Z vodstvom se je dogovoril za triletno pogodbo, a je delo končal, še preden ga je dobro začel. Odnesel ga je poraz na pokalnem derbiju, na katerem je Olimpija po kazenskih strelih izgubila proti večnemu tekmecu z Jesenic in ostala brez napredovanja v finale in pričakovane pokalne lovorike.

Vesel, da je v vlogi, ko mora nekaj osvojiti, a se je hitro zalomilo

Na Celovški 25 so pred novim tekmovalnim obdobjem, pred katerim so se spogledovali tudi s preskokom na višjo raven, v ligo IceHL (nekdaj liga EBEL), a na koncu ostali del alpske druščine, močno okrepili ekipo. Zeleni dres je obleklo kar nekaj reprezentantov (Žiga Pance, Aleksandar Magovac, Tadej Čimžar, Miha Zajc, Miha Štebih), vrnil se je tudi Jure Sotlar, v klubu, enem redkih, ki je v teh časih uspel za četrtino zvišati proračun, so si tako zadali visoke cilje.

"Ekipa je poimensko zelo močna, zavedam se velike odgovornosti, a vesel sem, da sem v taki vlogi, ko moram nekaj osvojiti," je pred tednom dejal Jan, predsednik Miha Butara pa: "Lani smo rekli, da je cilj finale Alpske lige. Zdaj lahko rečem, da je cilj osvojiti naslove v vseh tekmovanjih, v katerih nastopamo."

A se je zeleno-belim zalomilo že v boju za prvo lovoriko. Olimpija se je v polfinalu Pokala Slovenije srečala z večnim tekmecem HDD Sij Acroni Jesenice, ki si je v petek z borbeno in požrtvovalno igro priigral finale, zmaji pa so ostali brez pričakovane lovorike.

Polončič začasni gasilec

V ljubljanskem klubu so hitro reagirali in v nočnem obvestilu za javnost sporočili, da 45-letnik ni več trener Olimpije. "Obveščamo vas, da smo v klubu prekinili sodelovanje z dosedanjim trenerjem naše članske ekipe, Ivom Janom. Treninge bo začasno prevzel njegov pomočnik Gregor Polončič. V klubu smo že začeli s postopki iskanja novega glavnega trenerja. O izbiri vas bomo obvestili," so v nočnem sporočilu za javnost zapisali pri HK SŽ Olimpija.

