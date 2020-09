Jeseničani zanesljivo do pričakovane pokalne lovorike

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v finalu pokala Slovenije upravičili vlogo favorita, HKMK Bled so premagali s 7:1, in po letu 2017 znova osvojili pokalno lovoriko.

Po petkovem finalu pred finalom, v katerem so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice po kazenskih strelih z 1:0 izločili HK SŽ Olimpija in poskrbeli za trenersko menjavo v ljubljanskem taboru - po slovesu od Iva Jana bo zmaje začasno vodil njegov dozdajšnji pomočnik Gregor Polončič -, so železarji v finalu Pokala Slovenije palice prekrižali s HKMK Bled in potrdili vlogo favorita.

Varovanci Mitje Šivica so pričakovano prevladovali v vseh elementih igre, zmagovalec pa je bil praktično znan že po 15. minutah srečanja, ko je strele zmagovitega petkovega zadetka Jaka Šturm postavil rezultat uvodne tretjine (5:0). V drugem delu je Toni Tišlar vratarko Pio Dukarič zamenjal z Markom Justinom, ki je do konca 40. minute klonil po strelih Žana Jezovška in Andreja Hebarja. V zadnji tretjini so Blejci prišli do častnega zadetka, Urbana Avsenika (sredi tekme je zamenjal Žana Usa) je premagal Urban Podrekar.

Za Jeseničane je to prva pokalna lovorika po letu 2017.

"Vemo, kdaj je bil finale odigran, to je bilo včeraj zvečer. Me pa veseli, da so bili fantje danes sploh na začetku zelo skoncentrirani in resni, tako kot smo si želeli, tako da smo na koncu odigrali le, kar je bilo potrebno. Veseli me, da so od lani naredili velik preskok. Lani v Kranju z 8:4, ko Olimpiji nismo bili niti blizu. Pa se je potem zgodba skozi leto spremenila, zdaj pa samo nadgrajujemo," je po osvojenem pokalu dejal Šivic.

"Dosegli smo svoj cilj, ki je bil finale. V tem smo imeli cilj drago prodati kožo, če bi nam pa morda dali kakšno priložnost, pa morda kaj presenetiti. Izšlo se je, kot se je. Nismo razočarani. Morda le to, da bi lahko malo dlje časa nudili boljši odpor, ker je bilo prehitro 5:0," je po porazu dejal Aljaž Novak.

Pokal Slovenije, Hala Tivoli, finale Sobota, 19. september

HKMK Bled : HDD Sij Acroni Jesenice 1:7 (0:5, 0:1, 1:1)

U. Podrekar 51. (PP1); Djumić 6., Sodja 6., Jezovšek 8., 25., Hebar 13., 39., Šturm 15.



PP1-zadetek z igralcem več

