Železarji po hudem porazu vrnili Južnim Tirolcem

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija se pred sobotnim začetkom nove sezone Alpske lige – za uvod se bosta slovenska tekmeca 3. oktobra pomerila v Tivoliju – mudijo na zadnjem pripravljalnem srečanju. Jeseničani so po četrtkovem visokem porazu s Pustertalom (0:5) tokrat Južne Tirolce pričakali v Podmežakli in zmagali s 5:2. Tudi Ljubljančani se bodo srečali z alpskim tekmecem, gostovali bodo pri Bregenzerwaldu.

Le še teden dni je do začetka Alpske lige, v kateri bomo tudi v novi sezoni spremljali oba največja slovenska tekmeca HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija. V spremenjenem začetnem delu tekmovanja se bosta udarila že na prvih dveh tekmah, 3. oktobra (Tivoli) in 8. oktobra (Podmežakla).

Železarji so prvič v pripravljalnem obdobju igrali na domačem ledu. Gostili so Pustertal, ki v Alpski ligi kotira visoko in ki jih je v četrtek visoko premagal (5:0). Tokrat je bila zgodba drugačna, trener Mitja Šivic je, za razliko od četrtka, računal tudi na izkušena Andreja Tavžlja in Andreja Hebarja ter na prvo hobotnico Žana Usa.

Gorenjska ekipa je odlično odprla srečanje, kaj hitro je mrežo gostov načel Žan Jezovšek, do konca tretjine, v kateri so prevladovali domači, sta zadela še Gašper Glavič in Jaka Sodja. V drugi tretjini so pobudo prevzeli Italijani, ki v vratih tokrat niso računali na številko 1 Keitha Colina Furlonga, in se ob številni premoči približali na zgolj zadetek zaostanka, a v zadnjem delu so Jeseničani znova zaigrali bolje, zmago sta z goloma potrdila Patrik Rajsar in Mirko Djumić.

Olimpija, ki bo v kratkem predstavila novega trenerja, bo zvečer gostovala na Predarlskem, kjer ji bo nasproti stal Bregenzerwald.

Pripravljalni tekmi Sobota, 26. september

HDD Sij Acroni Jesenice : HC Pustertal 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)​​

19.15 Bregenzerwald – HK SŽ Olimpija

Preberite še: