"Smo resen in stabilen klub, ki ima jasno začrtane cilje. Teh že v septembru nismo izpolnili. Če se cilji ne izpolnijo, so posledice logične," je predsednik HK SŽ Olimpija Miha Butara komentiral konec sodelovanja s trenerjem Ivom Janom, ki ga je odnesel polfinalni pokalni poraz z Jesenicami. Vodstvo ljubljanske ekipe je v iskanju novega trenerja, nekateri so se ponudili sami, med kandidati so tako Slovenci kot tujci.

Ljubljanski hokejski kolektiv je pred novo sezono močno okrepil ekipo, proračun zvišal za četrtino in po odpovedi Celinskega pokala na list zapisal tri cilje: naslov pokalnih prvakov, naslov državnih prvakov, naslov prvakov Alpske lige.

Zeleno-beli tabor je klecnil že pri prvi nalogi. V polfinalu mu je nasproti stal večni tekmec z Jesenic, ki zmajem po finančni plati nikakor ne more konkurirati, a je z borbeno igro tekmo pripeljali do kazenskih strelov in Olimpiji preprečil, da bi tretjič zapored osvojila pokalno lovoriko.

Če stvar ne gre v pravo smer ...

Prvo lovoriko so osvojili Jeseničani. Foto: Urban Meglič/Sportida Vodstvo kluba s Celovške 25 je urgiralo hitro po porazu in v noči na soboto sporočilo, da Ivo Jan ni več trener Olimpije in da iščejo nove rešitve.

"Z Ivom smo se razšli. V tem trenutku smo prekinili sodelovanje na vseh ravneh. Imeli smo točno začrtane cilje, teh že v septembru nismo izpolnili. Če se cilji ne izpolnijo, so posledice logične. Po petkovi tekmi lahko samo čestitam Jesenicam za zmago, borbenost in vse, kar so dosegli. Sam sem seveda izredno razočaran, kot je vsak, ki tekmuje in hoče nekaj narediti," je dan po trenerski spremembi dejal predsednik Miha Butara in dodal: "Glede na to, kako imamo sestavljeno ekipo, kakšne cilje imamo, vsako stvar analiziramo in z vso resnostjo nato k temu pristopimo. Če vidimo, da neka stvar ne gre v pravo smer, hitro odreagiramo."

Med kandidati za trenerja so tako Slovenci kot tujci. Tudi Matjaž Kopitar? "Prezgodaj za komentiranje," pravi Butara. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Olimpijo bo do nadaljnjega vodil dozdajšnji Janov pomočnik Gregor Polončič, v klubu pa upajo, da trenersko vprašanje razrešijo hitro, v tednu dni. "Javilo se je kar nekaj ljudi, kar nekaj se jih je ponudilo. Zdaj bomo trezno premislili, presodili, kdo lahko tu največ naredi ali pa da z nami zgradi neko resno zgodbo. Na podlagi tega se bomo odločali," se je izbora novega trenerja dotaknil Butara. V igri so tako Slovenci kot tujci, nekateri so slovenski javnosti znani, drugi ne, ni pa med kandidati nihče, ki je že v trenerskem ustroju kluba.

Zmaje v torek čaka prva tekma državnega prvenstva, na Bledu jih bo vodil Gregor Polončič. Foto: Eva Brili Grebenar "Nekaj tujcev smo imeli v mislih že v procesu iskanja trenerja pred to sezono, nekateri od teh so se zdaj že javili, tu pa je tudi nekaj domačih kandidatov. Ne skrbi me, upam pa, da bomo dobili tistega, ki si ga želimo. Naredili bomo ožji izbor, nato bo imel vsak možnost povedati, kakšna je njegova strategija in kaj želi doseči. Potem se bomo na podlagi tega skupaj odločili. Iščemo človeka, ki bo znal te fante povezati v neko neverjetno ekipo, da bo dosegla preostala cilja, ki ju imamo, in da gremo v naslednji sezoni višje, kot imamo začrtano," še pravi predsednik.

Na vprašanje, ali obstaja možnost, da na Olimpijino trenersko klop sede selektor reprezentance Matjaž Kopitar, ki ima sicer obveznosti še kot skavt Los Angeles Kings, pa odgovarja: "Prehitro za komentirati."

V torek začetek državnega prvenstva

Ljubljančani bodo novo tekmo odigrali v torek na Bledu, kjer bodo odprli novo sezono državnega prvenstva, alpsko pot pa bodo začeli 3. oktobra v Tivoliju proti Jesenicam.