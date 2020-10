Mariborčani do druge ali mladi železarji do prve?

Sobota prinaša eno tekmo državnega prvenstva, v kateri se bosta pomerila HD Hidria Jesenice in HDK Maribor. Mladi železarji so prvi dve tekmi DP izgubili (s Triglavom in Slavijo), Maribor je obračun s člani Jesenic odpovedal (tekmo so registrirali s 5:0 za Jesenice), nato premagal Triglav in izgubil s Slavijo.