Alpska sezona se začenja z derbijem v Tivoliju

Že na uvodu bomo spremljali slovenski derbi. Olimpija, ki je močno okrepila ekipo in na papirju velja za favorita, in Jesenice sta se pred novo sezono srečala dvakrat (na poletni ligi na Bledu in pokalu v Ljubljani). Obakrat so bili za zadetek boljši borbeni železarji, ki so s pokalno zmago odnesli trenerja Ljubljančanov Iva Jana. Trenutno zmaje na ledu vodi Gregor Polončič, novega glavnega trenerja namreč še niso imenovali. Trenersko taktirko mlade gorenjske ekipe še naprej vihti Mitja Šivic.

Tekma v Tivoliju se bo začela ob 17.30. Na tribunah jo bo lahko spremljalo največ 400 gledalcev s sezonsko vstopnico, dnevnih ni v prodaji.

Že v četrtek sledi nov derbi, takrat si bodo rdeči in zeleni nasproti stali v Podmežakli. Rezultati derbijev se bodo sešteli in šele takrat bodo podelili prve alpske točke sezone.

Spremenjen prvi del tekmovanja Vsa moštva so morala pred začetkom sezone opraviti testiranje na novi koronavirus, ekipa Asiaga je morala v karanteno. Foto: Eva Brili Grebenar

Alpska druščina sezono začenja z majhnim zamikom in po novem sistemu. Zaradi varnostnih pravil za zajezitev covid-19 moštva prve tri tedne igrajo v "regijskih" skupinah s po štirimi udeleženci, ki igrajo po dve medsebojni tekmi (doma in v gosteh). Ekipa v predtekmovanju tako načeloma odigra šest srečanj.

Po dve tekmi istih nasprotnikov bodo rezultatsko sešteli in šele seštevki bodo moštvom prinesli točke (tri za zmago, dve za zmago, če bo po skupnem neodločenem izidu na dveh tekmah odločal podaljšek, ter eno za poraz po tej drugi možnosti). V predtekmovanju, ki se začenja danes, končalo pa se bo 22. oktobra, je tako mogoče osvojiti največ devet točk, ki jih bodo moštva prenesla v redni del.

Izjema v predtekmovalnem delu je italijanska skupina, ki jo sestavljajo Asiago, Fassa, Val Gardena in Cortina Hafro. Igralci Asiaga so morali zaradi več okužb z novim koronavirusom v karanteno, tako da bodo v tej skupini odigrali le po eno tekmo.

Kdo s kom v predtekmovanju? V prvi skupini so Bregenzerwald, Lustenau, Kitzbühel in Feldkirch, v drugi Steel Wings Linz, KAC II, Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, v tretji Pustertal, Red Bull Juniors, Wipptal Broncos in Ritten ter v četrti Asiago, Fassa, Val Gardena in Cortina Hafro.