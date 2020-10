Uvod z dvema slovenskima derbijema, a le enim točkovnim plenom

S slovenskim derbijem med HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice se v soboto ob 17.30 v Tivoliju začenja nova sezona Alpske lige. Ta bo zaradi covid-19 potekala v nekoliko spremenjenem formatu, zahtevala pa bo veliko potrpežljivosti in prilagajanja. Da bo res tako, dokazuje že prvi dan tekmovanja, ko na delu ne bo Asiaga, ki je zaradi okužb s covid-19 v karanteni. Zadnji prvak Alpske lige (2018/19), lani ga zaradi predčasnega konca niso okronali, je Olimpija, ki se je pred sezono močno okrepila in jo zanima naslov.

Alpska druščina sezono začenja z majhnim zamikom in po novem sistemu. Zaradi varnostnih pravil bo 16 moštev prve tri tedne igralo v štirih "regijskih" skupinah s po štirimi udeleženci, ki bodo igrali po dve medsebojni tekmi (doma in v gosteh). Vsaka ekipa bo tako v predtekmovanju odigrala šest srečanj. Po dve tekmi istih nasprotnikov bodo rezultatsko sešteli in šele seštevki bodo moštvom prinesli točke (tri za zmago, dve za zmago, če bo po skupnem neodločenem izidu na dveh tekmah odločal podaljšek, ter eno za poraz po tej drugi možnosti).

V predtekmovanju, ki se začenja v soboto, končalo pa se bo 22. oktobra, bo tako mogoče osvojiti največ devet točk, ki jih bodo moštva prenesla v redni del. Vse ekipe so morale pred začetkom opraviti testiranje na novi koronavirus – oba slovenska predstavnika v svoji vrsti nista imel okužb.

Ljubljančani in Jeseničani skupaj s Celovcem in Linzem Šestnajst moštev bo prvi del igralo po skupinah, Jeseničani in Ljubljančani so v skupini z drugo ekipo Celovca in Linza. Foto: Peter Podobnik/Sportida V prvi skupini so Bregenzerwald, Lustenau, Kitzbühel in Feldkirch, v drugi Steel Wings Linz, KAC II, Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, v tretji Pustertal, Red Bull Juniors, Wipptal Broncos in Ritten ter v četrti Asiago, Fassa, Val Gardena in Cortina Hafro. Pri Hokejski zvezi Slovenije (predseduje Alpski ligi) so optimistični, da bodo prvi trije tedni "šli normalno skozi", brez spreminjanja urnikov.

Predtekmovanju sledi dvokrožni redni del, nato končnica

Lani prvaka Alpske lige zaradi predčasnega konca sezone niso okronali, predlani je naslov osvojila Olimpija. Foto: Grega Valančič / Sportida Če bo epidemiološka slika dopuščala, bo predtekmovanju sledil klasični del (24. oktober–18. marec), v katerem bi vsi igrali proti vsem po enkrat doma in v gosteh. Če to ne bo mogoče, bodo poskušali nadaljevati v regionalnih skupinah

Predvideno je, da se v končnico neposredno uvrstijo prva štiri moštva po rednem delu, tista na mestih od 5 in 12 pa bodo igrala kvalifikacije za končnico. Ta se bo nato z osmimi ekipami začela 27. marca, na vseh stopnjah (četrtfinale, polfinale, finale) pa bodo igrali po sistemu na tri zmage. V primeru, da bosta v finalu dve italijanski ekipi, bodo finale igrali na štiri zmage. Prvak bo znan najpozneje 2. maja.

Olimpija je pred sezono izpostavila tri cilje, a prvega ni uresničila, saj so ji Jeseničani preprečili pokalni naslov. Foto: Urban Meglič/Sportida Žiga Pance je ena od okrepitev Olimpije, ki cilja na alpski vrh, v novi sezoni. Foto: Eva Brili Grebenar

Sezona se bo tako začela z dvema slovenskima derbijema, v soboto v Tivoliju, 8. oktobra pa v Podmežakli. Derbija rednega dela bosta na sporedu 19. decembra (Tivoli) in 2. januarja (Podmežakla). Ekipi sta se dvakrat že srečali, obakrat so z zadetkom zmagali Jeseničani, ki so odnesli tudi prvo lovoriko sezone (pokalno) in trenerja zeleno-belih Iva Jana.

Slika slovenskih moštev je povsem drugačna. Olimpija, ki se je spogledovala s selitvijo v IceHL (nekdanjo ligo EBEL), je močno okrepila ekipo. Med zmaje, ti še čakajo na ime novega trenerja, so se vrnili Žiga Pance, Miha Zajc, Jure Sotlar, zeleno-beli dres sta oblekla tudi reprezentanta Aleksandar Magovac in Miha Štebih, kot prvi tujec v tem klubu pa finski vratar Paavo Hölsa. Jeseničani so za največjo okrepitev poskrbeli v vratih, ki jih brani še lani član Olimpije Žan Us, iz Olimpije so pripeljali še napadalca Žana Jezovška.

V Ljubljani je vodstvo pred tedni glasno napovedalo tri cilje (prvega niso uresničili, saj so pokalni prvaki postali Jeseničani), med katerimi je tudi naslov prvaka Alpske lige. Na Gorenjskem, kjer imata največ izkušenj kapetan Andrej Tavželj in napadalec Andrej Hebar, bodo znova stavili na mlade, trener Mitja Šivic pa kot prvi cilj izpostavlja napredek mlajše garde. Zadovoljen je, da so na ledu že zdaj videti precej bolje kot lani, če bodo še napredovali, lahko računajo tudi na rezultat. Sobotni derbi si bo lahko s tribune Tivolija ogledalo 400 gledalcev s sezonsko vstopnico. Foto: Grega Valančič/Sportida

V obeh taborih so se zgodile spremembe na vodilnih funkcijah. Na Jesenicah se je Anže Pogačar poslovil od predsedniške vloge, nasledil ga je Peter Bohinec, v Ljubljani pa je direktorska vloga po slovesu Tomaža Vnuka (deluje kot svetovalec) pripadla Jožetu Kovaču.

Sobotni derbi si bo s tribun Tivolija lahko ogledalo 400 gledalcev, in sicer bo ogled mogoč le s sezonsko vstopnico, dnevnih ne bo v prodaji, so sporočili iz Olimpije.

Predvideni slovenski derbiji v Alpski ligi Sobota, 3. oktober

17.30 HK SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenice Četrtek, 8. oktober

19.00 HDD Sij Acroni Jesenice – HK SŽ Olimpija Sobota, 19. december

17.30 HK SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenice Sobota, 2. januar 2021

18.00 HDD Sij Acroni Jesenice – HK SŽ Olimpija

Alpska liga, 2021/22 3. oktober–22. oktober: predtekmovanje v skupinah

24. oktober–18. marec 2021: redni del

20.–25. marec: kvalifikacije za četrtfinale (ekipe na mestih med 5 in 12)

27. marec: začetek četrtfinala

8. april: začetek polfinala

20. april: začetek finala (zadnja finalna tekma je lahko 2. maja)

