"Ne bomo se zaletavali. Želimo se trezno odločiti, kdo je prava oseba."

Deset dni zatem, ko so po polfinalnem pokalnem porazu pri HK SŽ Olimpija odpustili Iva Jana, in štiri dni pred začetkom nove sezone Alpske lige v zeleno-belem taboru še nimajo novega glavnega trenerja. "Ne bomo hiteli," pravi predsednik kluba Miha Butara.

Uvodni krog nove sezone Alpske lige je vse bližje, pri ljubljanskem hokejskem klubu pa še niso razrešili trenerskega vprašanja, a se s tem pretirano ne obremenjujejo. Poudarjajo, da si bodo za izbiro pravega človeka vzeli čas.

"Trenerja še nimamo. V tem trenutku imamo seznam petih trenerjev, štirih tujcev in enega Slovenca, ki so še v igri, a nismo se še odločili. Pogovore smo že opravili, tudi svoja razmišljanja smo že povedali, a nekateri morajo še izpiliti določene stvari pri načrtih dela in razvoja. Potem se bomo odločili," nam je danes dopoldne na vprašanje, kako daleč so pri iskanju novega trenerja, odgovoril predsednik HK SŽ Olimpija Miha Butara.

Ko smo dan po polfinalnem porazu v pokalu govorili z njim, je dejal, da si želijo trenerja imenovati še pred začetkom Alpske lige, sezona se začne v soboto, a kaj lahko se zgodi, da bo takrat začasno trenersko taktirko še vedno vihtel Gregor Polončič.

Predsednik ljubljanskega kolektiva Miha Butara pravi, da ne bodo hiteli. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ne bodo hiteli

"Ne želimo na vrat na nos sprejeti odločitve, za katero ni nujno, da bo racionalna. Načeloma se nam nikamor ne mudi. Ekipo imamo zelo dobro, zato se hočemo trezno odločati o tem, kdo je prava oseba, ki bi te fante, pa ne samo fante, ampak cel klub, dvignila na višjo raven. Ne bomo se zaletavali. Ko bomo ocenili, kdo je najbolj primeren, ko bomo vedeli, da imamo človeka na mestu, se bomo odločili. Lahko bo to v roku enega dneva, lahko pa čez dva tedna," je danes razmišljal Butara.

Kaj lahko se zgodi, da bo zmaje na sobotnem derbiju vodil Gregor Polončič. Foto: Aleš Fevžer O imenih za zdaj noče govoriti, se pa v govoricah največkrat omenja Finec Raimo Summanen, ki je leta 1984 z Edmontonom osvojil Stanleyjev pokal, bil dvakrat finski prvak, pa svetovni prvak, v trenerski vlogi je deloval v elitni finski ligi, Švici, ligi KHL ... Med kandidati naj bi bil tudi Američan Kevin Constantine, ki ima trenerske izkušnje iz lige NHL, zadnje tri sezone pa je služboval v azijski ligi, ki zaradi novega koronavirusa novega tekmovalnega obdobja ne bo izpeljala.

Med kandidati naj bi bili še dva Finca in Gaber Glavič, medtem ko se je Matjaž Kopitar zahvalil za ponudbo, saj ima kot skavt pri Los Angeles Kings in reprezentanci že preveč dela.

"Želimo takega trenerja, ki bo ponotranjil našo vizijo, ki bo na neki način avtoriteta in bo znal v teh fantih vzbuditi ves potencial, ki ga imajo." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ponotranjena vizija, avtoriteta, ki bo prebudila potencial

"Želimo takega trenerja, ki bo ponotranjil našo vizijo, ki bo na neki način avtoriteta in bo znal v teh fantih vzbuditi ves potencial, ki ga imajo. Manjka nam tudi nekaj odločnosti, da o realizaciji sploh ne govorim. Če iz 45 strelov ne zadeneš ali pa dosežeš zgolj en zadetek, nekaj ni v redu. Ena taka tekma se ti zgodi, tri se ti ne smejo, trener mora najti neko rešitev," o pričakovanjih glede naslednika Iva Jana razmišlja Butara, ki z Janom po slovesu osebno ni govoril, je pa imel z zdaj že nekdanjim trenerjem Olimpije sestanek direktor Jože Kovač.

Ljubljančane, tako kot preostale klube, pred začetkom alpske sezone čaka testiranje na novi koronavirus. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Najprej testiranja, v soboto štart

Še pred začetkom tekmovanja morajo vsi igralci opraviti testiranje na novi koronavirus - plačilo je na plečih kluba -, nato pa rezultate dostaviti vodstvu lige. Olimpija bo Alpsko ligo odprla v soboto ob 17.30 v Tivoliju, ko bo že takoj na sporedu slovenski derbi z Jesenicami, že v četrtek bo sledil nov derbi, a takrat v Podmežakli. Nato bodo zmaji palice prekrižali s Celovcem II in Linzem II.

