Zanimivo je, da Novaka Đokovića ni na seznamu

Z letošnjim OP Francije se je končala sezona turnirjev za grand slam. V Parizu smo letos videli nekaj zelo redkega. Iga Swiatek in Rafael Nadal, zmagovalca v posamični konkurenci, sta pariški turnir dobila brez izgubljenega niza. Predvsem je presenetila mlada, šele 19-letna Poljakinja, ki je prvič zmagala turnir velike četverice. V naši rubriki smo pogledali zadnjih pet igralk in igralcev, ki jim je uspelo zmagati turnir za grand slam brez izgubljenega niza.

Suzanne Lenglen je uspelo že davnega leta 1922.

Pri ženskah je seznam zelo dolg

Seznam v ženski konkurenci je za razliko od moškega precej daljši. Pri ženskah se je to v zgodovini tenisa zgodilo kar 91-krat. Prvi je uspelo leta 1922 Francozinji Suzanne Lenglen, rekord pa drži Američanka, ki je turnir za grand slam brez izgubljenega niza dobila kar devetkrat. In katerih je zadnjih pet igralk, ki jim je to uspelo?

Iga Swiatek je bilo veliko presenečenje letošnjega Roland Garrosa. Foto: Gulliver/Getty Images Iga Swiatek

Zadnja teniška igralka, ki ji je to uspelo, je že omenjena Iga Swiatek. Šele 19-letna Poljakinja je na letošnjem Roland Garrosu dominirala in presenetila vse konkurentke. Med drugim tudi prvo favoritko Simono Halep, ki ji je v osmini finala prepustila tri igre. Za Igo, ki na turnirju sploh ni bila nosilka turnirja, je bil to sploh prvi osvojeni turnir med profesionalkami in se je na podlagi zmage v Parizu povzpela na 17. mesto lestvice WTA.

Serena Williams

Sereno Williams ne potrebujemo posebej predstavljati, potem ko je v svojo vitrino pospravila že 23 lovorik s turnirjev za grand slam. Američanki je na turnirjih za grand slam brez izgubljenega niza uspelo zmagati šestkrat. Nazadnje ji je to uspelo na OP Avstralije leta 2017. To je bila za 39-letno Američanko tudi zadnja zmaga na turnirjih za grand slam. Od takrat je še štirikrat igrala v finalu, a vedno ostala praznih rok.

Marion Bartoli je blestela leta 2013 v Wimbledonu. Foto: Gulliver/Getty Images

Marion Bartoli

Ena izmed igralk je tudi Marion Bartoli. Francozinji je uspelo leta 2013 na turnirju v Wimbledonu, ko je v finalu premagala Sabine Lisicke. Za Marion Bartoli je bila to edina zmaga na turnirjih za grand slam, medtem ko je v karieri skupno zmagala osem turnirjev serije WTA. Po karieri je imela danes 36-letna Bartolijeva hude psihološke težave, ki jih je pozneje premagala in normalno zaživela.

Marija Šarapova Marija Šarapova je bila najbolj dominantna leta 2008 na OP Avstralije. Foto: Gulliver/Getty Images

Marija Šarapova je v svoji športni karieri osvojila pet turnirjev za grand slam. Enega je dobila brez izgubljenega niza. Eni od najbolj prepoznavnih športnic sveta je ta mejnik uspel na OP Avstralije leta 2008. Rusinja je na poti do finala svojim nasprotnicam kar trikrat zavezala kravato (6:0), v finalu pa je po dveh nizih premagala Ano Ivanović.

Heninova je v svoji karieri osvojila 44 lovorik na turnirjih serije WTA. Foto: Gulliver/Getty Images

Justine Henin

Zadnja od petih igralk, ki ji je uspelo, je danes že upokojena igralka Justine Henin. Skupno je osvojila sedem turnirjev za grand slam. Belgijki je sicer uspelo zmagati brez izgubljenega niza kar trikrat. Celo dvakrat v eni sezoni. Nazadnje leta 2007 na OP ZDA, istega leta ji je uspelo še na OP Francije, na pariškem pesku pa je bila tako suverena še leto pred tem. Heninova je v svoji karieri osvojila 44 lovorik na turnirjih serije WTA.

Novaka Đokoviča ne bomo našli na seznamu

V moški konkurenci je seznam veliko krajši. V zgodovini tenisa smo to lahko videli le 19-krat. Prvi v zgodovini, ki mu je uspel ta podvig, je bil Američan Don Budge leta 1938 na OP Avstralije. Zanimivo je, da na tem seznamu ni Novaka Đokovića, trenutno prvega igralca sveta in enega od najboljših igralcev vseh časov, medtem ko Rafael Nadal in Roger Federer sta.

Rafael Nadal je letos še 13. osvojil OP Francije. Foto: Guliver/Getty Images

Rafael Nadal

Rafael Nadal je pred kratkim še trinajstič osvojil OP Francije, skupno že dvajsetega. Letos mu je v nekoliko nenavadnih pogojih uspelo še četrtič v karieri zmagati brez oddanega niza, potem ko je v velikem finalu po treh nizih premagal Novaka Đokovića. Špancu je ta podvig uspel še leta 2017, 2010 in 2008 in je igralec z največ tovrstnimi podvigi.

Roger Federer se lahko pohvali z dvema zmagama na turnirjih za grand slam, ki ju je dobil brez izgubljenega niza. Foto: Gulliver/Getty Images Roger Federer

Roger Federer že kar nekaj časa čaka na novo zmago na turnirjih za grand slam. A tudi Švicarju je uspelo, da je turnir za grand slam dobil brez izgubljenega niza. To je Baselčanu uspelo leta 2017 v njegovi "dnevni sobi", Wimbledonu. Prvič se je s tem uspehom pohvalil še leta 2007 na OP Avstralije. Roger Federer je letos odigral le en turnir. Za tem je moral sezono zaradi poškodbe odpovedati.

Bjorn Borg

Naslednjega igralca najdemo šele leta 1980. Bjorn Borg je tistega leta brez izgubljenega niza zmagal na OP Francije. To mu je na istem prizorišču uspelo še leta 1978 in leta 1976 v Wimbledonu na tako imenovani sveti travi. Šved je v karieri skupno osvojil enajst turnirjev za grand slam. Svojo kariero je končal že leta 1983, nato se je neuspešno vrnil leta 1991 in vztrajal do leta 1993.

Ilie Nastase je v svoji karieri dobil dva turnirja za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Ilie Nastase

Ilie Nastase je bil v svojih časih eden od najbolj problematičnih igralcev, ki je na teniških igriščih velikokrat poskrbel za incidente. Romun je bil sicer znan kot igralec s prefinjenim občutkom za tenis. To je dokazoval s svojimi rezultati. V svoji karieri je zmagal dva turnirja za grand slam, leta 1973 pa na OP Francije ni oddal niti enega niza. Takrat je v finalu premagal Nikolo Pilića.

Ken Rosewall

Davnega leta 1971 je to uspelo Avstralcu Kenu Rosewallu, ko je brez izgubljenega niza zmagal na OP Avstralije. Danes 85-letni Rosewall je v svoji karieri osvojil osem turnirjev za grand slam. Štirikrat je igral v finalu Wimbledona in vsakokrat ostal brez zmage.