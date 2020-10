Poljski najstnici se je življenje obrnilo na glavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Tri dni sem bila v šoku," je razlagala Iga Swiatek, nova teniška zvezdnica, ki je še ne dolgo nazaj razmišljala, da bi se za nekaj časa posvetila študiju. No, danes ima v svoji vitrini lovoriko iz OP Francije.

Iga Swiatek je pred slabim tednom presenetila teniški svet, potem ko je zmagala najprestižnejši turnir na pesku – OP Francije. Prejšnjo soboto je postala najnižje uvrščena igralka, ki je zmagala Roland Garros. S tem pa se ji je v življenju marsikaj spremenilo.

Za pomoč se ji je takoj ponudila Naomi Osaka

"Težko vam razložim svoja čustva, ker jih tudi jaz ne razumem. Tukaj je precej noro. Moje življenje se je povsem spremenilo in skušam se navaditi na to. Kot da sem zapustila drugo Poljsko, saj ko sem prišla nazaj, sem postala bolj priljubljena," je razlagala Iga, trenutno 17. igralka sveta.

Pogostokrat se zgodi, da se mlade tekmovalke ob takšnih uspehih zgubijo v veliki slavi in na ta račun trpi primarna stvar, tenis. Mlada Poljakinja meni, da se za zdaj s tem dobro sooča. "Če bom imela kakršnekoli težave, mi je Naomi (Osaka op. p.) pisala, da je lahko zmeraj vprašam za nasvet ali če bom potrebovala kakšno podporo. Takoj po finalu sva preko družabnih omrežij na hitro poklepetali," je razlagala šele 19-letna teniška igralka.

Foto: Gulliver/Getty Images

Minilo je šele dobro leto

Swiatek je blestela že v mladinski konkurenci, ko je zmagala Wimbledon. Med drugim lahko omenimo, da sta na olimpijskih igrah mladih z našo Kajo Juvan v dvojicah osvojili zlato medaljo. Prvič pa je v kvalifikacijah glavnega turnirja WTA igrala januarja leta 2019 Aucklandu.

Po zaslugi očeta je samozavestna in tudi visokih ciljev ji ne manjka

Njen oče Tomaš je na olimpijskih igrah v Seulu leta 1988 tekmoval v veslanju v dvojnem četvercu. In on je eden najbolj zaslužnih, da je mlada igralka samozavestna in tako profesionalna na igrišču. Prav tako pa ima visoke cilje.

"Zmeraj sem si želela zmagati vse štiri turnirje za grand slam in da imam olimpijsko medaljo. To so bile vedno moja sanje. Zdaj mi je dejansko uspelo zmagati OP Francije, potem ko se mi je še pred kratkim zdelo oddaljeno." Foto: Gulliver/Getty Images

Še ne dolgo nazaj je razmišljala o študiju

Iga je poleti končala srednjo šolo in ni izključila možnosti, da bi se vpisala na študij psihologije, a to je bilo še predno, ji je uspeh v Parizu življenje postavil na glavo. "Ravno zdaj, ko sem na Poljskem bolj popularna in bom na nek način slavna, mislim, da ne bom imela časa."

In kako mlada zvezdnica gleda na vso slavo, ki ji je prinesla zmaga v Parizu. "Trenutno se zdi precej neverjetno. Pravzaprav je to ena od stvari, za katere sem delala in želim si, da bi to vplivalo na tenis na Poljskem," je nekaj dni po zmagi za BBC povedala Iga Swiatek, ki sicer prihaja iz Varšave.