Kaj je tisto, kar pri tenisu pritegne, je odvisno od vsakega posameznika. Nekateri ljubitelji tenisa raje vidijo, da so turnirji bolj nepredvidljivi, medtem ko nekateri stavijo na tako imenovane teniške klasike, ki jih zadnja leta spremljamo v moškem tenisu.

Velika trojica dobila kar 31 od 39 turnirjev za grand slam

Pogledali smo v zgodovino turnirjev za grand slam zadnjih deset let in opazili, da so v ženski in moški konkurenci velike razlike. Pri moških v zadnjih desetih letih dominira velika trojica (Rafael Nadal, Roger Federer in Novak Đoković, op. p.), medtem ko imamo v ženski konkurenci celo vrsto zmagovalk. V zadnjih desetih letih se je odvijalo 39 turnirjev za grand slam - letos je zaradi koronavirusa, prvič po drugi svetovni vojni, odpadel turnir v Wimbledonu.

Novak Đoković je v zadnjem desetletju zbral največ zmag na turnirjih za grand slam. Zadnjega, OP Francije, je dobil Rafael Nadal. Foto: Gulliver/Getty Images

V zadnjem desetletju najbolj uspešen Đoković

V zadnjih desetih letih opazimo, da je velika trojica zmagala na kar 31 turnirjih za grand slam od skupno 39. Brez dvoma je v teh letih najbolj dominiral Novak Đoković, ki se je ustavil pri 16 zmagah, Rafael Nadal jih je zbral 11, medtem ko je Roger Federer osvojil "le" štiri. Že veliko pove podatek, da se je v zadnjih desetih letih na turnirjih za grand slam zvrstilo le sedem zmagovalec.

Andy Murray (desno) je v svoji karieri osvojil tri turnirje za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Le peščica je tistih igralcev, ki so se jim je uspelo "vmešati" med veliko trojico. Eden izmed njih je Andy Murray, ki je v svojo vitrino postavil tri lovorike za grand slam. Škot je bil pred leti član tako imenovane velike četverice, a so ga pozneje ustavile poškodbe. Prav tako je tri zmage zbral Stan Wawrinka, po eno zmago pa sta zbrala Marin Čilić in Dominic Thiem. Zadnji je zmagal letošnji OP ZDA. Ob tem pa se lahko vprašamo, kaj bi bilo, če ne bi Novaka Đokovića zaradi nesrečnega dogodka, povezanega z linijsko sodnico, izključili s turnirja.

Zmagovalci turnirjev za grand slam v zadnjih desetih letih.

Leto OP Avstralije OP Francije Wimbledon OP ZDA 2011 Novak Đoković Rafael Nadal Novak Đoković Novak Ðoković 2012 Novak Đoković Rafael Nadal Roger Federer Andy Murray 2013 Novak Đoković Rafael Nadal Andy Murray Rafael Nadal 2014 Stan Wawrinka Rafael Nadal Novak Ðoković Marin Čilić 2015 Novak Ðoković Stan Wawrinka Novak Ðoković Novak Ðoković 2016 Novak Ðoković Novak Ðoković Andy Murray Stan Wawrinka 2017 Roger Federer Rafael Nadal Roger Federer Rafael Nadal 2018 Roger Federer Rafael Nadal Novak Ðoković Novak Ðoković 2019 Novak Ðoković Rafael Nadal Novak Ðoković Rafael Nadal 2020 Novak Ðoković Rafael Nadal Odpovedan Dominic Thiem

Med ženskami je paleta zmagovalk veliko večja

Povsem drugačno sliko vidimo v ženski konkurenci, kjer je paleta zmagovalk v zadnjih desetih letih veliko bolj pisana, saj se je s prestižnimi lovorikami lahko fotografiralo dvajset teniških igralk. Bilo bi jih veliko več, če v določenem obdobju Serena Williams ne bi bila tako dominantna. Devetintridesetletna Američanka je od leta 2011 pa do danes zbrala deset zmag. Nazadnje je slavila na OP Avstralije leta 2017, ko je osvojila skupno 23. lovoriko za grand slam.

Serena Williams je v zadnjih desetih letih osvojila deset lovorik. Foto: Gulliver/Getty Images

Serena Williams, potem dolgo nič

Naslednji, ki sta zbrali največ zmag v zadnjih desetih letih, sta Angelique Kerber in Naomi Osaka. Nemka in Japonka sta do zdaj zbrali po tri zmage, nato je šest igralk, ki so v zadnjem desetletju zbrale po dve zmagi. Med njimi je tudi upokojena Marija Šarapova. Kar enajst teniških igralk pa je zbralo po eno zmago.

Zmagovalke turnirjev za grand slam v zadnjih desetih letih.

Leto OP Avstralije OP FRancije Wimbledon OP ZDA 2011 Kim Clijsters Li Na Petra Kvitova Samantha Stosur 2012 Victoria Azarenka Maria Sharapova Serena Williams Serena Williams 2013 Victoria Azarenka Serena Williams Marion Bartoli Serena Williams 2014 Li Na Maria Sharapova Petra Kvitova Serena Williams 2015 Serena Williams Serena Williams Serena Williams Flavia Pennetta 2016 Angelique Kerber Garbine Muguruza Serena Williams Angelique Kerber 2017 Serena Williams Jelena Ostapenko Garbine Muguruza Sloane Stephens 2018 Caroline Wozniacki Simona Halep Angelique Kerber Naomi Osaka 2019 Naomi Osaka Ashleigh Barty Simona Halep Bianca Andreescu 2020 Sofia Kenin Iga Swiatek Odpovedan Naomi Osaka

Marijo Šarapovo marsikdo pogreša na svetovni turneji. Foto: Gulliver/Getty Images

Menja teniških strokovnjakov in ljubiteljev so različna. Znano je, da je trenutno moški tenis bolj popularen kot ženski. Predvsem zaradi Federerja, Đokovića in Nadala, z izjemo letošnjega leta (koronakriza, op. p.), so ljubitelji tenisa do zadnjega kotička polnili največje teniške stadione. Ob tem se mnogi sprašujejo, kaj se bo dogajalo z moškim tenisom, ko se bodo omenjeni trije poslovili od profesionalnega tenisa. Eni so prepričani, da bodo prišli novi zvezdniki tega športa, drugi pa, da tenis nikoli več ne bo to, kar je. V ženskem tenisu morda na turneji manjka igralka, ki bi bila tako dominantna, kot pred leti Serena Williams. Zaradi takšnih in drugačnih razlogov je bilo zanimivo rivalstvo med Sereno Williams in danes že upokojeno Marijo Šarapovo. Z njenim umikom s svetovne turneje je ženski tenis izgubil popularnost. Številni ljubitelji tenisa pogrešajo sibirsko tigrico, kot so poimenovali Šarapovo.

Novak Đoković, Rafael Nadal in Roger Federer se v nekaterih stvareh glede tenisa ne strinjajo. Foto: Gulliver/Getty Images

Pestro tudi ob igriščih: Združevanje in ustanavljanje novih združenj

V zadnjem obdobju je pestro tudi zunaj igrišč. Zdi se, da se najboljši igralci ob teniških zadevah pogosto znajdejo na nasprotnih bregovih. Sredi aprila je Roger Federer dvignil precej prahu, ko je v razmislek tvitnil idejo o združevanju ATP in WTA. Ob tem ga je takoj podprl Rafael Nadal, medtem ko Đoković tega ni komentiral.

Konec avgusta se je v ZDA ustanovilo novo združenje igralcev (PTPA – Združenje profesionalnih teniških igralcev). Eden glavnih pobudnikov tega je bil tudi Novak Đoković. Roger Federer in Rafael Nadal se združenju nista pridružila. Ne samo, da se nista pridružila, temveč sta tudi javno pozvala, da ni čas za tovrstne spremembe. Srb se s tem ni strinjal. Menil je, da je za tovrstne spremembe vedno pravi čas.

Kot kaže, bo prihodnost svetovnega tenisa na igriščih še naprej zelo pestra, medtem ko bo organizacijsko nekoliko negotova.