Đoković: Federer in Nadal sta zelo dobro vedela, kaj se dogaja

Z njima je govoril, še preden je bilo uradno

Novak Đoković je na novinarski konferenci povedal, da združenje PTPA ni nastalo čez noč in da so se o tem pogovarjali že dolgo časa. V soboto je nekaj deset igralcev v svet poslalo fotografijo članov novega združenja. Del tega pa nista Roger Federer in Rafael Nadal. Pravzaprav sta Švicar in Španec javno sporočila, da niso pravi časi za tovrstna dejanja.

"Bil sem v stiku z njima. O tem projektu smo v preteklosti že nekajkrat govorili. Obrnil sem se nanju, preden je bilo uradno in preden smo se igralci zbrali na igrišču. Mislim, da je bilo to v soboto. Zelo dobro sta vedela, kaj se dogaja."

After today’s successful meeting, we are excited to announce the beginning of the Professional Tennis Players Association (PTPA). The first player only association in tennis since 1972. #PTPA pic.twitter.com/070TRKZ4xG — Vasek Pospisil (@VasekPospisil) August 29, 2020

"Vedno je bil pravi čas"

"Seveda spoštujem njuno mnenje in to, da trenutno ne želita biti del tega. Mislita, da trenutno ni pravi čas za to. V redu, to je njuno mnenje, ampak sam se s tem ne strinjam. Nikoli ni pravi čas in vedno je pravi čas, kajne? Za združenje igralcev je bil vedno pravi čas in vseh zadnjih 20 let je bil pravi čas. To nikoli ni bilo uresničeno, zdaj pa je," je po zmagi v drugem krogu o tej temi razlagal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Prav nič lažje mu ne bo

Novak ob odsotnosti Federerja in Nadala velja za velika favorita za zmago na OP ZDA. Mnogi menijo, da so mu vrata do zmaga veliko bolj odprta, kot bi mu bila sicer. Kako na to gleda on?

"Zame to ne pomeni nič. Za turnir pomeni veliko, saj sta oba legendi tega športa. Zelo ju pogrešajo. Manjkata onadva in Stan (Wawrinka, op. p.), drugače pa je konkurenca zelo močna."

Nothing like celebrating with family after a win in your (virtual) box ❤️@DjokerNole I #USOpen pic.twitter.com/EeNXAfcLjD — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2020

Na ekranu so ga presenetili člani družine

Novak je v drugem krogu turnirja po štirih nizih odpravil Britanca Kyla Edmunda 6:7 (5), 6:3, 6:4, 6:2. Na igrišču je zanimivo spremljati tudi velike ekrane, kjer je mogoče videti tudi navijače. Novaka je po dvoboju presenetilo, ko so se na ekranu prikazali člani družine. Med drugim njegova mama in žena Jelena. "Pa kje ste, ali ne spite? Lepi ste," jim je v smehu sporočil Novak.