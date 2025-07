Bo Novak Đoković v Wimbledonu spet "pumpal"?

Novak Đoković na letošnjem Wimbledonu napada osmo zmago na sveti travi in skupno 25. zmago na turnirjih za grand slam. Srbski teniški zvezdnik bo tokrat prvi stopil na osrednje igrišče, kjer mu bo nasproti stal britanski teniški igralec Daniel Evans. Zanimivo je, da sta igralca do zdaj igrala en medsebojni dvoboj in dobil ga je Evans.

Nekateri srbski mediji so se razpisali o načinu proslavljanja zmage Novaka Đokovića na osrednjem igrišču v Wimbledonu, potem ko je v prvem po štirih nizih premagal Alexandra Müllerja. To proslavljanje je v nekaterih srbskih medijih vzbudilo precej zanimanja in namigujejo, da je Đoković na ta način dal podporo srbskim študentom, ki že zadnjih osem mesecev protestirajo proti trenutni oblasti v Srbiji in predsedniku Aleksandru Vučiću. "Po vsaki zmagi bom tako proslavi," je po dvoboju povedal Beograjčan.

Kot zadnji par bosta na osrednje igrišče stopila Jannik Sinner, prvi igralec sveta in Avstralec Aleksander Vukic. Italijan z nasprotnikom ne bi smel imeti večjih težav, a letos smo na turnirju videli že celo vrsto presenečenj. Igralca sta do zdaj dvakrat med seboj obračunala, oba dvoboja pa je dobil Sinner.

Zanimiv dvoboji, 2. krog: Daniel Evans (GBR) – Novak Djokovic (SRB/6)

Jannik Sinner (ITA/1) – Aleksandar Vukic (AUS)

Jack Draper (GBR/4) – Marin Cilic (CRO)

Alex de Minaur (AUS/11) – Arthur Cazaux (FRA)

Ben Shelton (USA/10) – Rinky Hijikata (AUS)

Grigor Dimitrov (BUL/19) – Corentin Moutet (FRA)

Sebastian Ofner (AUT) – Tommy Paul (USA/13)

