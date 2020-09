"Milijoni ljudi so brez dela, oni pa vržejo 'bombo'"

Zadnji konec tedna je bilo ustanovljeno združenje teniških igralcev z Novakom Đokovićem na čelu, del katerega je tudi najboljši slovenski igralec Aljaž Bedene. Na nasprotnem bregu sta ostala Rafael Nadal in Roger Federer, ki sta opozarjala igralce, da ni pravi časa za razhajanja. A to ni preprečilo ustanovitve novega združenja.

Todd Woodbridge je precej kritičen do novega združenja teniških igralcev. Foto: Gulliver/Getty Images

Todd Woodbridge, nekdanji avstralski teniški igralec, je bil precej kritičen do novega združenja. Sam pravi, da zdaj ni čas za tovrstna dejanja.

"Čas ni pravi, o tem ni dvoma. ATP predstavlja igralce, dobili so svoje mesto za mizo. Želijo več, želijo še večji nadzor nad tem. V tem trenutku je to le slaba ocena. Vsi izgubljajo službe, milijoni so brez dela, turnirju se borijo za preživetje in turneja se že šest mesecev poskuša vrniti," je uvodoma povedal danes 49-letni Woodbridge in dodal: "To je prvi teden po vrnitvi, oni pa vržejo 'bombo'. Precej razočaran sem nad tam, da so se tega lotili ob tem času."

Novak Đoković je eden glavnih ustanoviteljev novega združenja. Foto: Gulliver/Getty Images

"Velikokrat se izkaže, da ima Đoković prav"

O tej temi se je razgovorila tudi Serena Williams, ki je že dolga leta na turneji in dobro ve, kako vse skupaj poteka. Ena najboljših teniških igralk je bila v svoji izjavi previdna.

"Morala bi več vedeti o tem. Ne morem imeti mnenja, dokler ne razumem, za kaj gre. Jasno je, da sem vedno z Đokovićem. Poleg tega sem na turneji 30 let in vem, kaj vse se dogaja. V tem trenutku tega vsekakor ne morem komentirati. Novak ima močna stališča do nekaterih stvari in velikokrat se izkaže, da ima prav. Bomo videli," je povedala 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

Another day, another record for one of the greatest to ever do it.@SerenaWilliams I #USOpen pic.twitter.com/6l559C0Bq3 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2020

Svoje rekorde premalo ceni, a osredotočenost je drugje "Turnir je v teku in nisem osredotočena na rekorde, ampak na osvajanje turnirja." Foto: Gulliver/Getty Images

Na prvem dvoboju na letošnjem OP ZDA, v katerem je premagala Kristie Ahni, je dosegla nov rekord. Na teniških igriščih New Yorka je dosegla 102. zmago in tako prehitela legendarno Chris Evert.

"Zdi se mi, da vsakič, ko pridem, dosežem en nov rekord. Mislim, da je bilo nekaj takšnega tudi lani. Morda sem izenačila rekord Chris Everet. Lepo je. Mislim, da v tem trenutku tega ne cenim dovolj. Turnir je v teku in nisem osredotočena na rekorde, ampak na osvajanje turnirja," je še povedala Williamsova, ki že nekaj časa lovi 24. zmago na turnirjih za grand slam. S tem bi se v zmagah izenačila z legendarno Avstralko Margaret Court.