Aljaž Bedene o razmerah v ZDA in osebnih interesih Federerja

Danes se v ZDA začenja OP ZDA, kjer bo med posamezniki igral Aljaž Bedene. Ljubljančan, ki je že nekaj časa v New Yorku, je spregovoril o tamkajšnjih razmerah, rasizmu in tudi novoustanovljenem društvu igralcev, ki bi lahko v prihodnosti prineslo velike spremembe v svetovnem tenisu.

V teniškem "mehurčku" na OP ZDA vladajo posebne razmere, saj se morajo igralci zaradi koronavirusa strogo držati pravil. To je občutil tudi Aljaž, ki pravi, da je turnir organiziran povsem drugače, kot so bili vajeni v preteklosti. Pobiralci žogic nosijo maske, igralci si morajo sami nositi brisače, ni linijskih sodnikov in tudi same procedure pred tekmo in po njej so povsem drugačne.

Brez maske le na igrišču in za mizo

"Takoj po tekmi moram imeti masko, pred tekmo moram imeti masko. Občutek je nenavaden, ker smo lahko brez maske samo na samem igrišču in takrat, ko jemo. Če sem iskren, mi to ne ustreza. Tudi preostalim ne in težko se bo navaditi. Vsi pa to delajo zaradi želje po igranju. Vsi želijo biti tukaj in igrati tenis. Če je to tisto, kar moramo narediti, bomo to naredili," je uvodoma za Tenis Slovenija povedal naš najboljši igralec, ki je med drugim razkril, da je tudi dogovarjanje za treninge v tem času vse prej kot preprosto.

Foto: Gulliver/Getty Images

Bedene je na igriščih Flushing Meadows že igral nadomestni turnir serije masters, ki bi moral biti prvotno odigran v Cincinnatiju. Na turnir se je Ljubljančan prebil skozi kvalifikacije in nato na glavnem turnirju do osmine finala. S tem je dokazal, da je trenutno v dobri formi.

"Zelo zadovoljen sem z začetkom. Sploh prva tekma je bila posebna in drugačna. Ta je bila še težja kot takrat, ko se vrneš po daljši poškodbi. V šestih dneh sem igral pet tekem in lahko rečem, da je bilo zelo naporno. Na igrišču se sicer dobro počutim. Vidi se, da se dobro znajdem, ko je treba igrati hitreje," je svoje zadnje dvoboje opisal trenutno 53. igralec sveta, ki je že lani dobro igral na OP ZDA.

Foto: Gulliver/Getty Images

Rasizem in prekinitev turnirja

V zadnjem času se v ZDA veliko govori o rasizmu, potem ko je prejšnji konec tedna policist Jacoba Blacka sedemkrat ustrelil v hrbet. Zaradi tega so se v ameriški teniški zvezi (USTA) ter profesionalnih združenjih igralcev in igralk (ATP, WTA) odločili, da v četrtek, 27. avgusta, prekinejo turnir Western & Southern Open.

"Za nas Evropejce oziroma sploh za Slovence je to povsem drugače. Tega nismo vajeni in lahko samo opazujemo, kaj se dogaja. Z moje perspektive se zagotovo nekaj mora spremeniti. To, ali se morata politika in šport prepletati, je mnenje vsakega posameznika. Kar zadeva prestavitev turnirja za en dan, se mi zdi, da je ATP storil napako. Zaradi tega, ker se niso pogovorili z nobenim od igralcev, ki so igrali v polfinalu turnirja. Tisti, ki so bili v polfinalu, bodo imeli zaradi tega dan manj za pripravo, kar lahko vpliva na njih."

Podpira novo združenje igralcev in je tudi del njega

V nedeljo je v svetovnih medijih zaokrožila vest, da so nekateri igralci na čelu z Novakom Đokovićem ustanovili novo združenje igralcev (PTPA). Del tega je tudi Aljaž, ki meni, da se mora marsikaj spremeniti in da so bili igralci v preteklosti premalokrat uslišani.

"Spremembe, ki si jih igralci želijo, se ne zgodijo. Ni neposrednega stika z igralci. Zmeraj je vmes posrednik, ki ima svoje interese. Jaz podpiram to novo zgodbo. Sicer ta zgodba ni nova, ker o tem se je govorilo kar nekaj časa. Končno je kar nekaj igralcev stopilo skupaj. Novak Đoković in Vasek Pospisl sta se zadeve lotila malo bolj resno, tudi z odvetniki."

Roger Federer ni del novega združenja. Foto: Gulliver/Getty Images

Precej sta odmevala zapisa Rafaela Nadala in Rogerja Federerja. Španec in Švicar se nista pridružila novemu združenju in na družabnih omrežjih zapisala, da se ni čas za tovrstne spremembe.

"Vem, da so pri Federerju osebni interesi. Tako kot se je zavzemal, da bi se povečale denarne nagrade … Ne vem, kakšno je njegovo stališče do tega. Na koncu ne gre za denar, ampak na splošno nižje uvrščeni niso dovolj spoštovani. Tenis je tretji najbolj gledan šport na svetu in od tega lahko živi le 150 igralcev. To je pri takšni industriji žalostno. Škoda, da Nadal in Federer nista zraven. Roger je star 38 let, po OI bo najverjetneje končal kariero. Na koncu bodo mlajši igralci pomembnejši in oni bodo prihodnost samega ATP. Če se zdaj ne bo nekaj zgodilo, se bo slej ko prej," je še povedal Bedene, ki na mesto prvega favorita za zmago na OP ZDA postavlja Đokovića.