Peti igralec sveta premočen za Bedeneta

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je izpadel v tretjem krogu serije masters Cincinnati, ki poteka v New Yorku. Po uri in devetih minutah igre ga je v boju za četrtfinale 4,2 milijona dolarjev vrednega turnirja s 6:3 in 6:3 premagal Rus Danil Medvedjev, peti igralec svetovne lestvice. Enaintridesetletni Bedene, ki na lestvici ATP zaseda 61. mesto, je dvoboj osmine finala začel s servisom.

A se je že v uvodu prvega niza znašel v zaostanku, ki ga je Rus izkušeno izkoristil do konca, četudi pri tem ni imel lahkega dela. A Ljubljančan, ki se je nekajkrat približal, svojih priložnosti ni privedel do preobrata. Prvi niz je po 33 minutah tako pripadel petemu igralcu sveta. V drugem nizu je bila odločilna četrta igra, ki jo je na servis Bedeneta dobil Danilov.

Rus je nato povedel s 5:2. Bedene je nato na svoj servis suvereno dobil igro, Rus pa prav tako gladko svojo servisno igro, zadnjo na tekmi. Bedene je tako klonil po štirih zmagah na turnirju. Po dveh slavjih v kvalifikacijah je na glavnem turnirju najprej premagal 18. igralca sveta Cristiana Garina iz Čila, sinoči v drugem pa še Američana Taylorja Fritza, 24. igralca svetovne lestvice.

Na turnirju slovenske barve zastopa še Andreja Klepač, ki je sinoči skupaj s Čehinjo Lucie Hradecko v drugem krogu dvojic s 6:3 in 6:4 ugnala Američanki Jennifer Brady in Caroline Dolehide. Klepačeva in Hradecka sta se tako uvrstili v četrtfinale.

Izid, 3. krog, osmina finala: Danil Medvedjev (Rus) : Aljaž Bedene (Slo) 6:3, 6:3.

