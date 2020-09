Marsikdo je Andyja Murrayja, člana velike četverice, že odpisal. A nekdanji prvi igralec sveta, ki igra z umetnim kolkom, je v prvem krogu OP ZDA dokazal, da še vedno zmore. Prav tako se je pri njem ohranila značilna borbenost. Andyjev nasprotnik v prvem krogu je bil Jošihito Nišioka. Japonec je vodil že z 2:0 v nizih, nato pa se je Škot dvignil kot feniks iz pepela in zmagal s 3:2 (4:6, 4:6, 7:6 (5), 7:6 (4), 6:4). Dvoboj je trajal 4 ure in 38 minut.

Somebody get this man an ice bath! 😅 🛀@andy_murray has earned a rest after a grueling five-set win. pic.twitter.com/3cyRQxykm6 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2020

Po dvoboju si je želel le ledeno kopel. Foto: Gulliver/Getty Images

Po tekmi si je Murray želel samo eno stvar, in sicer ledeno kopel. V tem času, ko na turnirju zaradi koronavirusa vladajo posebne razmere, pa je to vse prej kot lahko dobiti. "Eno imajo v garderobi in rekli so, da je samo za izredne primere. Zame je nujno potrebna. Telo je v bolečinah in moram se čim bolje regenerirati. Vprašal bom in videl, ali jo lahko uporabljam. V nasprotnem primeru se bom poskušal čim prej vrniti v hotel," je takoj po dvoboju dejal Murray, ki tako dolgega dvoboja ni odigral od januarja leta 2019.

Foto: Gulliver/Getty Images

Organizatorji so se ga le usmilili

Pozneje na novinarski konferenci je 33-letni teniški igralec z velikim olajšanjem povedal, da je že bil v ledeni kopeli in da imajo pravzaprav dve ledeni kopeli. "Rekli smo mi: 'Seveda, po takšnem dvoboju jo lahko uporabiš.' To mi je bilo v veliko pomoč. Vedno uporabljam ledene kopeli, sploh ko odigram dolg dvoboj in me bolijo prsti na nogah. Nem vem, zakaj, ampak res je neprijetno," je v smehu razlagal trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

V drugem krogu ga čaka 15. nosilec turnirja. Foto: Gulliver/Getty Images

"Nikoli si nisem mislil, da bom to še kdaj zmogel"

Murray je prvi teniški igralec v posamezni konkurenci, ki se mu je po operaciji kolka uspelo vrniti. Pravzaprav je potreboval kar dve operaciji. Pred časom je razlagal, da je bilo v določenih trenutkih tako hudo, da si ni mogel obuti niti nogavic. Preživljal je težke čase.

"Zadnja tri leta sem veliko govoril o tem, da nisem užival pri igranju tenisa. Nisem se počutil dobro, telo je bilo v bolečinah, zdaj pa sem igral štiri ure in pol. Nikoli si nisem mislil, da bom še kdaj zmogel kaj takšnega. Danes so počutim veliko bolje kot med igranjem v Avstraliji (januarja 2019, op. p.). Zaradi kolka nimam bolečin. Nocoj bom lahko dobro spal," je še povedal zmagovalec OP ZDA iz leta 2012.

V drugem krogu ga čaka še zahtevnejši preizkus

V drugem krogu ga čaka vse prej kot lahko delo. Njegov nasprotnik bo šele 20-letni kanadski teniški igralec Felix Auger-Aliassime, petnajsti nosilec turnirja. Igralca se do zdaj še nista pomerila. Za Murrayja bo ključnega pomena, da se do tega dvoboja čim bolj spočije.