Hitro slovo Aljaža Bedeneta, mladi Finec je bil premočan

"Fant igra zelo dobro, je med mlajšimi. Med tistimi, ki sem jih že pred časom videl in sem si rekel: 'Tale fant zna pa zelo dobro igrati'," je pred dvobojem razlagal Bedene. In ni se motil, po petih nizih in dobrih treh urah je moral 100. igralcu sveta priznati poraz. Letošnji OP ZDA se je za Aljaža zelo hitro končal. Glede na njegove igre v preteklem tednu je on sam in marsikdo drug pričakoval veliko več.

Foto: Gulliver/Getty Images

Bolje je začel Finec

Prvi niz je dobil Finec z izidom 6:3. Odločilna je bila osma igra, ko je naš najboljši igralec izgubil igro na svoj servis, njegov nasprotnik pa je povedel s 5:3. Deveta igra je bila napeta, saj si je Bedene priigral žogico za "break" in vrnitev v igro, a je ni izkoristil. Emil Ruusuvuori se je izvlekel iz težav in prvi niz dobil po 40 minutah (6:3).

V drugem nizu, ta je trajal tri minute manj kot prvi, je zagospodaril naš igralec. Odločilna je bila šesta igra, ko je 30-letni Ljubljančan povedel s 4:2. Tega vodstva v nadaljevanju ni zapravil in na koncu drugi niz dobil s 6:3.

Tretji niz se je odvijal povsem po notah Ruusuvuoria, ki ga je dobil s 6:1. Šele 21-letni igralec je povedel s kar 5:0 v igrah. Na koncu je našemu Aljažu oddal le eno igro in se po pičlih 31 minutah veselil vodstva z 2:1 v nizih.

V uvodu četrtega niza je Aljažu kazalo slabo, saj je že v tretji igri izgubil igro na svoj servis in zaostajal 3:1. V šesti igri se mu je uspelo vrniti in izenačil je na 3:3. Nato je Bedenetu uspel "break" še v deseti igri in četrti niz je dobil s 6:4.

Foto: Gulliver/Getty Images

Peti, odločilni niz, je naš najboljši igralec znova slabo začel. Že v uvodni igri mu je Finec vzel servis, v naslednji igri je "break" potrdil in povedel z 2:0. V tretji igri zadnjega niza je Bedene z nekaj težavami le dobil svoj servis in zmanjšal zaostanek na 1:2. A to je bila tudi edina igra, ki jo je dobil v petem nizu. Aljaž si je letošnjo usodo na OP ZDA zapečatil v četrti igri, ko mu je Ruusuvuori še drugič odvzel servis in povedel s 4:1. Nato je brez težav dobil šesto igro, v sedmi igri znova odvzel servis in se na koncu zasluženo veselil zmage.

Dominic Thiem Foto: Gulliver/Getty Images

Dominic Thiem po predaji v drugi krog

V moškem delu žreba je finalist letošnjega OP Avstralije Thiem odigral le dva niza. Avstrijec je vodil z 7:6 (6) in 6:3, ko je Munar zaradi poškodbe moral predčasno zaključiti obračun. V drugem krogu zdaj Thiema čaka Indijec Sumit Nagal. Lani je Thiem izpadel v prvem krogu grand slama v New Yorku.

Zanimivo bo spremljati tudi povratnika Andyja Murrayja. Nekdanjega prvega igralca sveta v prvem krogu čaka Yoshihito Nishioka, ki prvič igra na OP ZDA. Na igrišče bo stopil tudi lanski finalist Daniil Medvedev, ki ga v prvem krogu čaka Frederico Delbonis.