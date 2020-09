Novak Đoković se je v noči na torek brez težav prebil skozi prvi krog OP ZDA. Pred praznimi tribunami so še toliko bolj do izraza prišli njegovi čustveni izbruhi, na katere ni ponosen. Kot je dejal, to ni bilo ne prvič ne zadnjič. Dodal je, da ni vedno najbolj ponosen na svoje odzive.

Ni bilo prvič in verjetno tudi ne zadnjič

Srbski teniški igralec je v uvodnem krogu po treh nizih premagal Damirja Džumhurja. Kljub prepričljivi zmagi je Novak med dvobojem kričal, se razburjal in večkrat pogledoval proti svoji ekipi, ki ga spremlja na OP ZDA.

"Kričal sem proti svoji loži. To ni bilo prvič in verjetno tudi ne zadnjič (smeh, op. p.). Nisem bil zadovoljen s svojo igro v tistem trenutku. Moral sem to spraviti iz sebe," je povedal prvi igralec sveta, ki ni vedno najbolj zadovoljen s svojimi odzivi na igrišču.

"So reakcije, ki si jih ne želim vedno. Kot sem že dejal, to je energija, ki jo imam na igrišči, in te stvari se včasih dogajajo," je pojasnjeval 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Foto: Gulliver/Getty Images

Letos so tribune prazne. Na njih vidimo le peščico ljudi. Ponavadi so to igralci ali trenerji. Za vse prisotne so to povsem nove razmere. Med dvobojem smo lahko videli, kako so prijatelji in družina na velikih ekranih Novaka spravili v smeh.

"Vsi se poskušamo privaditi na te razmere. Ob straneh imamo velike ekrane. Nocoj sem na zaslonu lahko videl preostali del svoje ekipe, družino in prijatelje. Res je bilo lepo. Nasmejalo me je, me na neki način motiviralo in tako sem lahko še naprej dobro igral," je razlagal 33-Beograjčan, ki je z organizatorji turnirja govoril o tem, kdaj bi bilo najbolje vključiti zaslone. Po točkah, igrah ali nizih? Pravzaprav je vse skupaj še v fazi testiranja.

Vsi se trudijo po svojih najboljših močeh

"Mislim, da je dobro delovalo, saj igralcev to ne moti. Mislim, da je najpomembneje, da niso prižgani med igro. Skratka, bilo je lepo in ni motilo igre. Na ta način imaš občutek, da so navijači s tabo. Iz tega poskušamo potegniti najboljše. Ni lahko, ampak vsak se trudi po svojih najboljših močeh," je še povedal Nole, ki je za mnoge prvi favorit turnirja.

Foto: Gulliver/Getty Images

Beckerja zanima, kako se bo v teh razmerah znašel Đoković

Takšnega mnenja je tudi Boris Becker, a vseeno pravi, da njegov nekdanji varovanec ne bo imel lahkega dela. Nemec meni, da Đokoviću prazne tribune ne bodo ravno koristile.

"On rad igra pred 25 tisoč Newyorčani. To je prednost slabših igralcev, ki igrajo na igriščih z manj gledalci. Boljši igralci so navajeni igrati na igriščih s polnimi tribunami. Zanima me, kako se bodo najboljši igralci znašli v prvih krogih," je dejal Becker, ki meni, da odsotnost Federerja in Nadala Srbu ne bo zelo olajšala poti do nove lovorike.

"Morate vedeti, da so bili vsi, vključno z Đokovićem, nekaj časa zunaj pogona. Nihče ni mogel igrati. Čeprav ste Đoković in imate 17 lovorik s turnirjev za grand slam, potrebujete turnirje in ritem. Igrati na enem turnirju pred OP ZDA je dobro, a to ni idealna priprava. Še posebej ne za Novaka," je še povedal legendarni Nemec.

Vrhunci dvoboja: