Novak Đoković brez pravega počitka

V ponedeljek se začenja teniško OP ZDA, ki bo letos zaradi koronavirusa posebno. Gledalcev na tribunah ne bo, a to ne pomeni, da bodo ljubitelji tenisa prikrajšani za vrhunski tenis. Med moškimi se že prvi dan turnirja obeta nekaj teniških poslastic. V nočnih urah bo igral tudi Novak Đoković, prvi igralec sveta.

Najzanimivejši dvoboj se obeta med Aleksandrom Zverevom, petim nosilcem turnirja, in Kevinom Andersonom, ki je leta 2017 že igral v finalu OP ZDA. Statistika je povsem na strani Zvereva, ki je dobil vseh pet medsebojnih dvobojev, nazadnje pa sta se igralca pomerila leta 2018.

Prvi dan turnirja bo na igrišče stopil tudi Novak Đoković. Srb po zmagi na turnirju Western & Southern Open ni imel pravega počitka. Njegov nasprotnik bo Damir Džumhur. Igralca sta do zdaj igrala dvakrat, obakrat je bil uspešnejši srbski teniški as, ki se v zadnjem času ukvarja tudi z novonastalim združenjem igralcev. Đoković ob odsotnosti Rogerja Federerja in Rafaela Nadala velja za prvega favorita prestižnega turnirja.

Med vsemi velja omeniti tudi Stafanosa Cicipasa. Njegov nasprotnik bo Španec Albert Ramos-Vinolas. Cicipas je igral tudi na turnirju v Cincinnatiju, kjer se je prebil do polfinala.

Od slovenskih igralcev na turnirju igra tudi Aljaž Bedene. Ljubljančan bo na igrišče stopil v torek, ko bo igral proti Fincu Emilu Ruusuvuoriju.