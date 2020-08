Đoković osvojil New York

Srb Novak Đoković je zmagovalec turnirja masters 1000 v New Yorku. V finalu je prvi igralec sveta premagal Kanadčana Miloša Raonića z 1:6, 6:3 in 6:4.

Đoković, ki je imel ves teden nekaj težav z vratom, je prvi, ki mu je uspelo vseh devet turnirjev serije masters 1000 dobiti vsaj dvakrat, s 35 naslovi na teh turnirjih pa se je izenačil s Špancem Rafaelom Nadalom. V tej sezoni je na 23 dvobojih še nepremagan. Prav tako pa je nepremagan v vseh dosedanjih bojih z Raonićem.

Osaka odpovedala finale, zmaga Azarenki

Japonska teniška igralka Naomi Osaka je zaradi poškodbe odpovedala nastop v finalu turnirja WTA v New Yorku. V finalu bi morala igrati proti Belorusinji Viktoriji Azarenka. Ta je tako brez boja prišla do zmage na tekmovanju, ki so ga iz Cincinnatija prestavili v New York. Viktorija Azarenke je zmagovalka WTA turnirja v New Yorku. Foto: Getty Images

"Žal mi je, a zaradi poškodbe moram odpovedati nastop. Stanje poškodbe se ponoči ni izboljšalo, kot sem upala," je sporočila Japonka. Poškodovala se je na polfinalni tekmi proti Belgijki Elise Mertens, poškodba stegenske mišice pa je slab znak tudi pred bližnjim začetkom odprtega prvenstva ZDA, kjer po razporedu Osako prvi nastop med dvojicami čaka že v ponedeljek.

"Za mano je težak in čustveno napet teden, rada bi se zahvalila vsem za podporo," je še dodala Japonka. V središču dogajanja je bila že sredi tedna, ko je z napovedanim protestnim odhodom s tekmovanja podprla boj ameriških temnopoltih športnikov, ki so prekinili nastope v opozorilo zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi v ZDA.

Naomi Osaka se je finalu odpovedala. Foto: Gulliver/Getty Images

Osaka, ki je po očetu po rodu s Haitija, je sprva v podporo košarkarjem lige NBA napovedala, da ne bo več nastopila v New Yorku, a si je potem po pogovoru s prireditelji premislila.

Azarenka se bo z zmago brez boja spet prebila med najboljših 30 na svetu, turnir v New Yorku, ki je letos ogrevanje pred grand slamom v tem mestu, pa je začela kot 59. igralka lestvice WTA. Skupno je to zanjo 21. zmaga na tekmovanjih WTA, a prva po letu 2016.

Preberite še: