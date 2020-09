Muguruza za uvod zanesljiva, vnovičen poskus Serene Williams

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo vse oči na OP ZDA usmerjene v Sereno Williams, tretjo nosilko turnirja, ki bo znova lovila svojo 24. lovoriko na turnirjih za grand slam. Zanesljivo je prvo oviro preskočila Španka Garbine Muguruza, ki je premagala Japonko Nao Hibino s 6:4 in 6:4.

Dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam in deseta nosilka OP ZDA Muguruza je za zmago potrebovala uro in pol. V drugem krogu bo v Venezueli rojena Španka igrala proti povratnici po rojstvu otroka Tsvetani Pironkovi iz Bolgarije, nekdanji polfinalistki Wimbledona.

V drugem krogu se ji je pridružila Belgijka Elise Mertens, sicer 16. nosilka turnirja. S 6:2 in 6:2 je ugnala Nemko Lauro Siegemund.

Med nosilkami je napredovala tudi mlada Američanka Amanda Anisimova, ki je s 7:5 in 7:5 premagala Bolgarko Viktorijo Tomovo. Poslovila pa se je Kitajka Shuai Zhang. Od 25. nosilke je bila s 4:6, 6:3 in 6:2 boljša Belgijka Ysaline Bonaventure.

Serena Williams lovi 24. lovoriko za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Williamsova nad rojakinjo

Williamsova 24. lovoriko za grand slam lovi že nekaj časa, a je bila do zdaj neuspešna. Po koronakrizi je odigrala dva turnirja, na zadnjem (Western & Southern Open) se je prebila do osmine finala, kar je bilo pod njenimi pričakovanji. Njena prva nasprotnica na OP ZDA bo Kristie Ahni iz ZDA. To bo njun prvi medsebojni dvoboj.

Zanimivo bo spremljati tudi povratnico Kim Clijsters, ki se je pri 37 letih vrnila na teniška igrišča. Clijstersova je dobila posebno povabilo organizatorjev, njena nasprotnica pa bo Rusinja Ekatarina Aleksandrova.

Druga nosilka turnirja Sofia Kenin bo igrala proti Yanini Wickmayer, ki je leta 2009 igrala že v polfinalu. Na delu bo tudi najboljša hrvaška teniška igralka Donna Vekić. Ta bo v uvodnem krogu igrala proti Kristini Pliškovi.