Nekdanji prvi igralec sveta v solzah sporočil, da bo letos prenehal s tenisom

Andy Murray, nekdanji prvi teniški igralec sveta, je v Avstraliji, kjer se prihodnji teden začne OP Avstralije, sporočil, da se bo letos poslovil od profesionalnega tenisa. Razlog za to odločitev so težave s kolkom, ki ga spremljajo že kar nekaj časa.

Andy Murray se je še pred začetkom novinarske konference "zlomil" in v solzah zapustil sobo. Nekaj minut pozneje se je vrnil in sporočil novico, ki je presenetila marsikaterega ljubitelja tenisa. Razkril je, da bi svojo športno pot najraje končal v Wimbledonu, a dvomi, da bo zdržal do takrat. Škot ne izključuje možnosti, da je OP Avstralije njegov zadnji turnir v karieri.

Foto: Gulliver/Getty Images

"Dolgo časa sem se boril in že dvajset mesecev sem v bolečinah. Naredil sem praktično vse, da bi pozdravil kolk, vendar ne gre. Sicer je bolje kot pred šestimi meseci, ampak bolečina je še vedno prisotna," je povedal 32-letni Škot, ki je sicer potrdil, da bo igral v Melbourunu. V prvem krogu ga čaka Španec Roberto Bautista Agut.

"Še vedno lahko igram na določeni ravni, a ne na takšni, kot si želim. Enostavno to ni to. Bolečina je prevelika in na ta način ne želim nadaljevati. Sredi decembra sem govoril s svojo ekipo in jim povedal, da tako ne morem nadaljevati. Rekel sem jim, da bi morda lahko vztrajal do Wimbledona, kjer bi rad končal kariero, vendar nisem prepričan, da mi bo uspelo."

Foto: Gulliver/Getty Images

Razmišlja še o eni operaciji, a le zato, da bi lahko živel brez bolečin

Ko so ga vprašali ali bi bil OP Avstralije njegov zadnji turnir, jim je trikratni zmagovalec turnir jev za grand slam odgovoril: "Da, tudi to je verjetno. Nisem prepričan, da bom s takšno bolečino igral še štiri ali pet mesecev."

Murray resno razmišlja, da bi šel znova na operacijo. A ne zato, da bi se znova vrnil na igrišče, ampak da bi lahko sploh normalno zaživel. "Lepo bi bilo živeti brez bolečin ter si čevlje in nogavice obuti brez bolečin. To bi bil glavni razlog, da bi se odločil za to potezo," je še povedal lastnik dveh zlatih olimpijskim medalj.

Že na treningu z Đokovićem ni bil pravi Foto: Gulliver/Getty Images

Trenutno 230. igralec sveta je zadnji trening opravil z Novakom Đokovićem in že tam je bilo videti, da z njim ni vse v redu. "Težko je bilo gledati Murryja. Igral je trening dvoboj proti Đokoviću. Bilo je 6:1 in 4:1 in niti se ni mogel gibati," je za Tennis TV povedala Tracy Austin, nekdanja prva igralka sveta.

Andy se je poskušal vrniti že lani, ko je skupno odigral le 13 uradnih dvobojev. Od tega jih je zmagal le sedem. Očitno se zdaj poslavlja član tako imenovane velike četverice (Novak Đoković, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray).