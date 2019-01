Kdo je dekle, ki že dolgo stoji za Novakom Đokovićem?

Foto: Gulliver/Getty Images

Jelena prihaja iz skromne družine, a je zaradi zveze z Novakom Đokovićem postala zelo izpostavljena javnosti na skoraj vsakem koraku. Večkrat je dejala, da ima ravno zaradi tega veliko odgovornost do javnosti, zato še toliko bolj pazi, kaj pove in naredi.

Jelena je sicer študirala na fakulteti v Milanu, kjer je cena študija pet tisoč evrov na leto, a so danes 32-letni Beograjčanki na tamkajšnji univerzi dodelili štipendijo. Novak in srbska lepotica sta se prek skupnih prijateljev spoznala leta 2005. V obdobju, ko Novak še ni bil tako priljubljen kot danes.

Prvič v javnosti leta 2006

Danes prvi igralec sveta jo je javnosti prvič pokazal leta 2006 na turnirju v Amersfoortu na Nizozemskem, velikokrat pa je obiskala tudi Monte Carlo, kjer danes živi vsa družina. Zaradi študijskih obveznosti Novaka ni spremljala na vseh turnirjih, je pa njegove dvoboje večinoma spremljala prek televizijskih ekranov.

Jelena Đoković je danes direktorica fundacije, ki zbira sredstva za pomoč socialno ogroženim otrokom v Srbiji in kot urednica revije s svojim delovanjem dokazuje, da ni le spremljevalka svojega moža, ampak da tudi dela.

Đoković Melbourne spremenil v Melbournić

Novak Đoković, ki je velja za enega glavnih favoritov za zmago na OP Avstralije, je že prispel v Melbourne, kjer uživa pod avstralskim soncem in že opravlja prve treninge. Kot kaže, je sproščen, saj je na treningu Melbourne preimenoval v Melbournić in se fotografiral.

Foto: Gulliver/Getty Images

Najbolj mu je v spominu ostal finale z Nadalom

Novak se bo to leto boril za sedmo, rekordno lovoriko na OP Avstralije. Glede na formo v drugi polovici lanske sezone ima vse možnosti, da še enkrat dvigne prestižno lovoriko. Ob tem se je spomnil tudi na leto 2012, ko sta z Rafaelom Nadalom uprizorila enega najlepših finalov na turnirjih za grand slam. Ta je trajal skoraj šest ur.

"Z ekipo smo se pogovarjali, kateri so bili najbolj razburljivi dvoboji, ki smo jih videli. Ne glede na to, da sem igral jaz, so vsi rekli, da najbolj izstopa dvoboj z Nadalom. Tako ga imam tudi jaz v spominu. V tistih šestih urah se je zgodilo vse. Streha je bila odprta in zaprta, bili so preobrati in borila sva se do zadnjega atoma moči," je v Melbournu na enem izmed promocijskih dogodkov povedal 31-letni teniški igralec in 14-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.