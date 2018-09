Za Đokovića se je vse spremenilo, ko je šel z ženo v gore

Novak Đoković je v zadnjem letu prestal težko obdobje, saj se je ubadal s poškodbo komolca. Neuspešno je menjal člane svoje ekipe, njegovi rezultati pa niso bili na takšni ravni, kot je pričakoval. Najtežje mu je bilo na OP Francije, ko je v četrtfinalu nepričakovano izgubil proti Marcu Cecchinatu. Takrat ni vedel, ali bo sploh igral na turnirju v Wimbledonu.

"Z ženo sva šla za pet dni v francoske gore." Foto: Guliver/Getty Images

"Po tem porazu sem spoznal veliko stvari. Bil sem zelo, zelo razočaran nad svojo predstavo. Čutil sem, da sem v Rimu začel igrati dobro. Imel sem nekaj izjemnih dvobojev, v Roland Garrosu pa sem popustil. Seveda čestitke njemu (Marcu Cecchinatu, op. p.), saj je takrat odigral izjemen dvoboj," je razlagal Beograjčan.

"Veste, čutil sem, da sem bil zelo blizu želeni formi, potem pa sem povsem odpovedal. Moral sem se odklopiti. Z ženo sva šla za pet dni v francoske gore. Izolirala sva se od preostalih ljudi in na stvari pogledala z drugega zornega kota. Od takrat na tenis gledam povsem drugače … Igral sem v finalu v Queensu, zmagal v Wimbledonu, Cincinnatiju in še na OP ZDA. Mislim, da bom šel kmalu spet v gore," se je pošalil Novak. Argentinski navijači so bili spoštljivi do njega. Foto: Guliver/Getty Images

Verjemite, zelo glasno je tam doli

Kot je že v navadi, so gledalci na osrednjem štadionu pripravili izjemno vzdušje. Zelo glasni so bili tudi argentinski navijači, ki jih je bilo kar nekaj.

"Morda se sliši smešno, a kličejo me Nole. Ko so vzklikali ole, ole, ole, ole, sem s slišal svoje ime. Vseeno moram povedati, da so bili zelo spoštljivi do mene. To so bili njegovi prijatelji in ustvarili so izjemno vzdušje. Verjemite mi, ko je streha zaprta, je zelo, zelo glasno tam doli. Potrebno je veliko truda, da v takšnih trenutkih ostaneš zbran, in zadovoljen sem, da mi je to uspelo," je povedal Đoković, ki se je po tej zmagi povzpel na tretje mesto.