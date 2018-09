Đoković lahko na večni lestvici postane tretji v zgodovini

V OP ZDA bo v nedeljo zvečer potekalo še zadnje dejanje, potem ko se bosta v velikem finalu pomerila Novak Đoković in Juan Martin del Potro, dva velika rivala in prijatelja. Dvoboj se bo začel ob 22. uri zvečer po slovenskem času.

Finale:

22:00 Juan Martin del Potro (Arg, 3) : Novak Đoković (Srb, 6)

Mnogi si v tem večeru obetajo pravo teniško poslastico, saj sta v zadnjih štirinajstih dneh oba pokazala izjemen tenis. Igralca se med seboj zelo dobro poznata. Med seboj sta odigrala 18 dvobojev, statistika pa je prepričljivo na strani Srba, ki je proti Argentincu zbral 14 zmag in le štiri poraze. Nazadnje sta igrala letos na turnirju v Rimu, ko je v dveh nizih prepričljivo zmagal Nole.

Prednost daje Đokoviću

Visokorasli del Potro ima do zdaj le eno lovoriko na turnirjih za grand slam. To je dosegel že davnega leta 2009 prav na odprtem prvenstvu ZDA. Delpo je letos na igriščih Flushing Meadows oddal le en niz in sicer v četrtfinalu proti Johnu Isnerju. Zelo dober tenis je pokazal v polfinalu proti Rafaelu Nadalu, a je ta moral na koncu zaradi poškodbe predati dvoboj. "To bo težka naloga. Oba si zelo želiva zmage. Novak je že zmagal v Wimbledonu in je favorit v tem dvoboju," je pred nedeljskim finalom povedal Juan Martin del Potro.

Foto: Reuters

Đoković bi se lahko izenačil s Samprasom

Za Novaka Đokovića bo to osmi finale v New Yorku in se bo boril za svojo tretjo lovoriko v New Yorku, kjer nazadnje slavil leta 2015. Srbski teniški zvezdnik je na OP ZDA iz kroga v krog kazal boljši tenis in kot kaže je najbolje prihranil za konec.

Đoković lahko z morebitno zmago kar nekaj pridobi. V primeru zmage se lahko na lestvici ATP povzpne na tretje mesto in bi v hrbet gledal le še Rogerju Federerju in Rafaelu Nadalu. V svojo vitrino bi lahko postavil 14. lovoriko za turnir grand slam in se na večni lestvici izenačil s slovitim Američanom Peteom Samprasom. Več do zdaj sta jih zbrala že omenjena Federer (20) in Nadal (17).

Pričakuje razburljiv finale

Đoković in Del Porto se do zdaj še nikoli nista srečala v finalu turnirja za grand slam. "To je nekaj novega. Drug proti drugemu sva igrala že 18-krat. Gre za izjemnega igralca in prepričan sem, da bo to razburljiv finale," je pred dvobojem povedal 31-letni Beograjčan.

Zmagovalec dvoboja bo domov odnesel 3,2 milijona evrov.