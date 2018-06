Novak Đoković šokiral s svojo izjavo, očitno ima vsega dovolj #video

Novak Đoković je na OP Francije, kjer je leta 2016 zmagal, doživel še eno hladno prho. V četrtfinalu ga je nekoliko presenetljivo premagal 72. igralec sveta Marco Cecchinato. Treba je vedeti, da Italijan trenutno igra tenis svojega življenja, medtem ko Đoković že nekaj časa ne najde prave forme.

Novinarji so ga čakali v glavni dvorani, njega pa od nikoder

To se je poznalo tudi v njegovi igri, saj je bilo preveč nihanj, v ključnih trenutkih dvoboja pa je delal skorajda začetniške napake. Nekdanji prvi igralec sveta je na novinarsko konferenco prišel neposredno z igrišča, kar ni v navadi. Prišel je v manjšo novinarsko dvorano brez mikrofonov, kjer je bila le peščica novinarjev, saj so ga preostali čakali v glavni dvorani. Nekateri so bili zaradi tega ogorčeni.

One of the more bizarre press conferences from Novak Djokovic, who marches into one of the smaller interview rooms, refusing to move to the main room (where most press were waiting), meaning a lot of reporters were shut out of the interview. — Simon Cambers (@scambers73) June 5, 2018

"Oprostite, gospodje, ne morem vam odgovoriti na to vprašanje, ne morem vam odgovoriti na katerokoli vprašanje." Foto: Guliver/Getty Images

"Sploh ne vem, kaj bom naredil"

In novinarji, ki so prisostvovali konferenci, so dejali, da še nikoli niso videli tako besnega Đokovića. Ta je namreč prekinjal vprašanja novinarjev in odgovarjal zelo na kratko. Teniško javnost je šokiral z naslednjo izjavo:

"Ne vem, ali bom igral na travi. Sploh ne vem, kaj bom naredil. Ravnokar sem prišel z igrišča. Oprostite, gospodje, ne morem vam odgovoriti na to vprašanje, ne morem vam odgovoriti na katerokoli vprašanje," je bruhalo iz Đokovića, ki je imel med dvobojem najprej težave z bolečinami v vratu, nato pa je potreboval zdravniško pomoč še zaradi bolečin v nogi.

Novak Đoković je športno priznal poraz. Foto: Guliver/Getty Images

Kljub vsemu razočaranju je Novak Đoković na igrišču pokazal športno plat, saj je nasprotniku čestital iz srca. "Nikoli mi ni težko čestitati in objeti nasprotnika. Konec koncev si je Marco zaslužil zmago. Zelo dobro ga poznam. Zelo dober fant je in zaslužil si je to. Po drugi strani je, ko zapuščaš igrišče, težko pogoltniti takšen poraz."

Je bil to zanj najbolj boleč poraz?

Je bil to za 31-letnega Beograjčana najbolj boleč poraz v karieri? "Ne, je pa vsak poraz na turnirju za grand slam težek. Še posebej ko se vračate po mesecih treniranja. Mislil sem, da imam možnost, da naredim korak dlje, vendar mi ni uspelo. Tako pač je," je na kratko odgovoril Nole.

Na tribuni ga je spodbujala tudi njegova žena Jelena Đoković. Foto: Guliver/Getty Images

Letos še nima turnirske zmage

Novak Đoković v letošnji sezoni še nima turnirske zmage. Največji uspeh je dosegel na turnirju serije masters v Rimu, ko se je prebil do polfinala. Tam se je enakovredno kosal z Rafaelom Nadalom in mnogi so menili, da bi lahko v Parizu dosegel dober rezultat. Četrtfinale je za Novaka premalo. Njegovo razmerje zmag in porazov v letošnji sezoni je 15:8. Samo na pesku je zbral 11 zmag in 5 porazov. Ga to leto res ne bomo gledali na travi ali so bile njegove besede izrečene v afektu?