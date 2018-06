Srba čaka Italijan, ki igra tenis svojega življenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek bosta na OP Francije na sporedu prva dva četrtfinalna dvoboja. Na osrednje igrišče bosta stopila Dominic Thiem in Aleksander Zverev. Drugi četrtfinalni dvoboj pa bosta igrala Novak Đoković in prvo presenečenje turnirja, Marco Cecchinato.

Dominic Thiem in Aleksander Zverev sta igralca nove generacije in sta bila že pred turnirjem tiha favorita za zmago na največjem turnirju na pesku. Igralca sta do zdaj igrala šestkrat, boljši izkupiček pa Dominic Thiem, ki je štiri leta mlajšega Nemca premagal štirikrat. Nazadnje sta igrala letos v finalu turnirja v Madridu. Tam je bil po dveh nizih boljši Zverev.

Novak Đoković, zmagovalec OP Francije iz leta 2016, iz dvoboja v dvoboj kaže vse boljšo igro. Tokrat ga v četrtfinalu čaka Marco Cecchinato, ki se je presenetljivo prebil do četrtfinala. Italijan je v osmini finala premagal Davida Goffina, trenutno devetega igralca sveta. Cecchinato pa nima najbolj bleščeče preteklosti, potem ko so ga obtožili nameščanja rezultatov. Pozneje so obtožnico proti njemu umaknili.