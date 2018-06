Senzacija OP Francije je bil obtožen nameščanja rezultatov

Marco Cecchinato je zagotovo eden najlepših presenečenj letošnjega OP Francije, ampak 25-letni teniški igralec nima lepe bližnje preteklosti. Bil je namreč eden od treh italijanskih igralcev, ki so bili s strani italijanske teniške zveze obtoženi nameščanja rezultatov. Kazen je bila 18 mesecev in 40 tisoč evrov. Cecchinato se je pozneje pritožil na to odločitev in zaradi pomanjkanja dokazov so obtožnico proti njemu umaknili.

Če je italijanski teniški igralec za mnoge neznanka, ga Novak Đoković zelo dobro pozna, saj sta pred tem že nekajkrat trenirala. Foto: Reuters

Pred dvobojem z Novakom Đokovićem Cecchinato o tem ni želel govoriti. "Zdaj želim uživati v tem trenutku. Tisto leto je bilo zame težko in želim razmišljati o sedanjosti. Morda se lahko o tem pogovarjamo po turnirju. Zdaj želim samo uživati v teh fantastičnih trenutkih in mislim, da je to dovolj," po zmagi nad Davidom Goffinom povedal trenutno 72. igralec sveta.

Če je italijanski teniški igralec za mnoge neznanka, ga Novak Đoković zelo dobro pozna, saj sta pred tem že nekajkrat trenirala. "Že leta ga poznam in velikokrat sva trenirala skupaj. Čeprav nisva še nikoli igrala dvoboja, poznam njegovo igro," je pred dvobojem razlagal srbski zvezdnik, ki je svojega nasprotnika velikokrat gledal na turnirjih.

Novaka moti priprava igrišč

Beograjčan v dozdajšnjih dvobojih OP Francije ni imel pretirano težkega dela. V osmini finala je Fernanda Verdasca premagal po treh nizih. Bolj kot s španskim nasprotnikom je imel nekdanji prvi igralec sveta več težav s podlago. T ga je zelo zmotilo in na račun jih je poslušal tudi sodnik.

Po prvem nizu proti Verdascu vzdrževalci igrišč niso poškropili igrišča, kar je Srba zelo zmotilo. "Bomo zdaj čakali, da si nekdo poškoduje in zvije gleženj," je Novak povedal sodniku.

"Nič nas ne vprašajo" "Zaslužimo si, da smo del tega in da nas kdo vpraša." Foto: Reuters

Dvanajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je pozneje na to temo še povedal. "Tisto, kar mi ni všeč, da igralci sploh nismo vključeni v te stvari. Nič nas ne vprašajo. Mi smo tisti, ki drsamo ali pa ne drsamo po igrišču in mi jim lahko dajemo najboljše informacije. Zdi se, da se ne zmenijo za naše mnenje in to mi ni všeč. Če večina ljudi oceni, da ne bodo polivali igrišča, je meni to v redu, samo da smo vključeni v to. Zaslužimo si, da smo del tega in da nas kdo vpraša."