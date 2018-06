Bo prva Kazahstanka, ki se bo uvrstila v polfinale turnirja za grand slam

Julia Putintseva in Keys Madison sta do zdaj igrali le en medsebojni dvoboj. Lani v Tokiu je bila boljša Kazahstanka, ki se je na OP Francije do zdaj najdlje prebila do četrtfinala. V primeru uvrstitve v polfinale bi Putintseva postala prva Kazahstanka, ki ji je uspel preboj med najboljše štiri igralke na turnirjih za grand slam.

Američanka Sloane Stephens in Rusinja Darja Kasatkina sta se pred tem dvakrat prekrižali loparja. Njun medsebojni izid pa je 1:1.

Foto: Guliver/Getty Images

Na delu Klepačeva in Srebotnikova

Zelo zanimivo bo v ženskih dvojicah. Andreja Klepač igra v paru s Španko Mario Jose Sanchez Martinez. Slovensko-špansko navezo v četrtfinalu čaka dvojica Barbora Krejcikova in Katerina Siniakova. Klepačeva in Martinezova sta pred tem izločili znameniti sestri Williams.

V mešanih dvojicah bodo na sporedu že polfinalni obračuni, kjer še vedno igra naša Katarina Srebotnik. Slovenka letos igra v paru Santiagom Gonzalezom. Njuna nasprotnika v polfinalu bosta Hrvat Mate Pavić in Kanadčanka Gabriela Dabrowski.