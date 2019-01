Novak Đoković je Gerardu Piqueju vse povedal v obraz

Že pred časom je na dan prišla informacija o pismu, ki ga je Đoković poslal na Mednarodni olimpijski komite. Srb je malo več o tem pismu in spremembah v tenisu povedal na turnirju v Dohi. Potrdil je, da omenjeno pismo obstaja. Pogoj za nastop na olimpijskih igrah je, da je igralec na voljo za igranje v Davisovem pokalu oziroma mora vsaj trikrat igrati v Davisovem pokalu, kar ni všeč profesionalnim igralcem.

Foto: Gulliver/Getty Images

Đoković samo brani interese igralcev

"Pismo smo poslali na Mednarodni olimpijski komite, ker vemo, da Mednarodna teniška zveza (ITF) ne bo spreminjala pravil za nastop na olimpijskih igrah. Podpisalo ga je 75 odstotkov igralcev iz prve dvajseterice, kar nekaj pomeni. Na meni je, da kot predsednik zveze igralcev branim njihove interese. To bom počel, čeprav bo to pomenilo, da gremo proti ITF. Sam nisem proti nikomur in ATP ve, kaj delamo," je za špansko Marco povedal srbski teniški zvezdnik.

Novak je med drugim govoril z Gerardom Piquejem glede novega formata za Davisov pokal. "Ne strinjam se s takšnimi pogoji igranja. Moralo bi biti več možnosti. S Piquejem sem se pogovarjal o različnih formatih in mu vse povedal v obraz. Nimava enakega mnenja, a se spoštujeva. Z njim imam že od začetka odkrit in korekten odnos. Vedno sva si vse povedala v obraz," je še povedal Nole, ki je nekoliko v dvomih glede dogovora med Kosmosom (podjetje, ki je dobilo pravico za vodenje ekipnega tekmovanja, op. p.) in Mednarodno teniško zvezo.

Foto: Gulliver/Getty Images

Kdo od najboljših bo sploh igral po novem formatu?

"Ne vem, kako sta ITF in Pique sklenila dogovor, a številnim iz teniškega sveta novi format tekmovanja v Davisovem pokalu ni všeč. Začetna ideja je bila, da bi bilo vključeno čim več držav. Vse skupaj je bilo narejeno prehitro. Ne morete tako hitro spremeniti turnirja in že leta 2019 tako začeti tekmovanja. Večini igralcev proces menjave ni bil všeč, ker je bil prehiter. Rad imam Davisov pokal, ampak mislim, da ne bi smel biti povezan z olimpijskimi igrami," je še povedal Beograjčan. Po njegovih informacijah v novem Davisovem pokalu ne bo nastopalo veliko najboljših igralcev. Tudi sam še ne ve, ali se ga bo udeležil.